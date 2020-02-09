Mustafa Cengiz'den flaş açıklama! "Ağlıyorsunuz!"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un ‘Mustafa Cengiz'in açıklamalarını gülerek izliyoruz’ demecine cevap vererek, "Dilerim ki Galatasaray rekabetinden başka hiçbir şeyde Allah onu ağlatmasın. Gülmesini dilerim. Yeter ki Galatasaray rekabeti onu ağlatsın. Hem gülüyorsunuz her gün çıkıp tabiri caizse çıkıp televizyonlarda ağlıyorsunuz." dedi. İşte Mustafa Cenigz'in açıklamaları; "ÇIKIP TELEVİZYONLARDA AĞLIYORSUNUZ" Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Genelde maç sonunda beyanat vermiyorum. Olaylar o hale geldi ki bu konuşmayı yapmak durumunda kaldım. Bu bir savaş değil. Rakiplerimiz bizim düşmanımız değil. Hepsi bizim arkadaşımız ve kardeşimiz. Farklı renklere gönül vermiş bir mozaik halindeyiz. Bütün söylemlerimizde futbolu toplumun nefret şarjı haline getirmeyelim. Konuştuklarımıza dikkat edelim. İnsanları kendi başarısızlıklarımızı örtmek için sokağa dökmek gibi anlama gelecek söylemlerden kaçınalım. Öfkenizde haklı da olabilirsiniz. Hakem hataları da olabilir. Bu söylemleri kitlesel eylemler haline getirmemeye çalışalım. Bizim toplum duygusal bir toplumdur. Söyleyen başkan gülüyormuş. Dilerim ki Galatasaray rekabetinden başka hiçbir şeyde Allah onu ağlatmasın. Gülmesini dilerim. Yeter ki Galatasaray rekabeti onu ağlatsın. Hem gülüyorsunuz her gün çıkıp tabiri caizse çıkıp televizyonlarda ağlıyorsunuz. Bunu anlamıyorum. Geçen yıl Rusya'daydık. Bir saat önce sadece 8 kulübün imzaladığı bildiri yayınlandı 17 kulüp adına. Bu bildiriyi hazırlayan baş aktörlerden birinin şiddetle hakemlerden şikayet etmesine anlam veremiyorum. Bu, dayanılmaz bir çelişki. Hakemler de insandır hata yapabilir derken ne oldu? Hakemler melek mi oldu? Hepimiz ne dediğimize dikkat etmek durumundayız. Devletin bakanlarına, belediye reislerine, kamu kurumlarına ve devlet bankalarına çatacaksınız, sonra da devlet babaya teşekkür edeceksiniz. Ben bunu anlamıyorum" diye konuştu.

"DERBİYİ KAZANMAYA GİDİYORUZ" İki hafta sonra oynanacak olan Fenerbahçe derbisinin sorulması üzerine Başkan Cengiz, "Kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Kaç yıldır kazanamıyorum. Yine kazanamayabilirim. Oraya kazanmaya gidiyorum. Dostça, eşit, adil ve mümkün olan en az hakem hatası... Lehimize de hakem hatası istemiyoruz. Biz orada yenebiliriz de. 6-0 yenildik. Beşiktaş, şampiyon olmuş. Ben yanılmış olabilirim" şeklinde konuştu. "HANGİ MADDEYE DAYANARAK LİMİT ARTIRIMI YAPTINIZ?" Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in açıklamalarına cevap veren Mustafa Cengiz, "TFF hepimizin federasyonu. Biz onu yok ederek hiçbir yere varamayız. Biz kuralların uygulanmasında soru sorduk. Dedik ki hangi maddeye göre bir takımımıza limit aşımı verdiniz? Arttırımı verdiniz? Biz bunu sorduk? 4 maddenin hiçbirine uymuyor. Hala da yanıt alamadık. Merak ediyoruz. Hangi maddeye dayanarak limit arttırımı yaptınız? Bu kadar" ifadelerini kullandı. "YETER Kİ ADİL BİR YARIŞ OLSUN" Hakem hatalarından dolayı bütün takımlarla bir araya gelip, gelmeyeceklerinin sorulması üzerine sarı-kırmızılıların başkanı, "Herkesin yaralı olduğu yerde konsensustan bahsetmek çok zor. Ama bu birliğin tesis edileceğine Türk sporu adına inanıyorum. 18 şampiyon çıkmaz. Bir şampiyon çıkar. Bugün 7 takım potada. Bu çok güzel bir şey. Bundan bizim keyif ve zevk almamız lazım. Yeter ki adil bir yarış olsun" diye cevap verdi.