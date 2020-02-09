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Mustafa Cengiz'den flaş açıklama! "Ağlıyorsunuz!"

GALATASARAY HABERLERİ  | 09.02.2020 21:43 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kasımpaşa maçının ardından basın mensuplarına konuştu ve sert açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz'den flaş açıklama! "Ağlıyorsunuz!"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un ‘Mustafa Cengiz'in açıklamalarını gülerek izliyoruz’ demecine cevap vererek, "Dilerim ki Galatasaray rekabetinden başka hiçbir şeyde Allah onu ağlatmasın. Gülmesini dilerim. Yeter ki Galatasaray rekabeti onu ağlatsın. Hem gülüyorsunuz her gün çıkıp tabiri caizse çıkıp televizyonlarda ağlıyorsunuz." dedi.

İşte Mustafa Cenigz'in açıklamaları;

"ÇIKIP TELEVİZYONLARDA AĞLIYORSUNUZ"

Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Genelde maç sonunda beyanat vermiyorum. Olaylar o hale geldi ki bu konuşmayı yapmak durumunda kaldım. Bu bir savaş değil. Rakiplerimiz bizim düşmanımız değil. Hepsi bizim arkadaşımız ve kardeşimiz. Farklı renklere gönül vermiş bir mozaik halindeyiz. Bütün söylemlerimizde futbolu toplumun nefret şarjı haline getirmeyelim. Konuştuklarımıza dikkat edelim. İnsanları kendi başarısızlıklarımızı örtmek için sokağa dökmek gibi anlama gelecek söylemlerden kaçınalım. Öfkenizde haklı da olabilirsiniz. Hakem hataları da olabilir. Bu söylemleri kitlesel eylemler haline getirmemeye çalışalım. Bizim toplum duygusal bir toplumdur. Söyleyen başkan gülüyormuş. Dilerim ki Galatasaray rekabetinden başka hiçbir şeyde Allah onu ağlatmasın. Gülmesini dilerim. Yeter ki Galatasaray rekabeti onu ağlatsın. Hem gülüyorsunuz her gün çıkıp tabiri caizse çıkıp televizyonlarda ağlıyorsunuz. Bunu anlamıyorum. Geçen yıl Rusya'daydık. Bir saat önce sadece 8 kulübün imzaladığı bildiri yayınlandı 17 kulüp adına. Bu bildiriyi hazırlayan baş aktörlerden birinin şiddetle hakemlerden şikayet etmesine anlam veremiyorum. Bu, dayanılmaz bir çelişki. Hakemler de insandır hata yapabilir derken ne oldu? Hakemler melek mi oldu? Hepimiz ne dediğimize dikkat etmek durumundayız. Devletin bakanlarına, belediye reislerine, kamu kurumlarına ve devlet bankalarına çatacaksınız, sonra da devlet babaya teşekkür edeceksiniz. Ben bunu anlamıyorum" diye konuştu.

"DERBİYİ KAZANMAYA GİDİYORUZ"

İki hafta sonra oynanacak olan Fenerbahçe derbisinin sorulması üzerine Başkan Cengiz, "Kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Kaç yıldır kazanamıyorum. Yine kazanamayabilirim. Oraya kazanmaya gidiyorum. Dostça, eşit, adil ve mümkün olan en az hakem hatası... Lehimize de hakem hatası istemiyoruz. Biz orada yenebiliriz de. 6-0 yenildik. Beşiktaş, şampiyon olmuş. Ben yanılmış olabilirim" şeklinde konuştu.

"HANGİ MADDEYE DAYANARAK LİMİT ARTIRIMI YAPTINIZ?"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in açıklamalarına cevap veren Mustafa Cengiz, "TFF hepimizin federasyonu. Biz onu yok ederek hiçbir yere varamayız. Biz kuralların uygulanmasında soru sorduk. Dedik ki hangi maddeye göre bir takımımıza limit aşımı verdiniz? Arttırımı verdiniz? Biz bunu sorduk? 4 maddenin hiçbirine uymuyor. Hala da yanıt alamadık. Merak ediyoruz. Hangi maddeye dayanarak limit arttırımı yaptınız? Bu kadar" ifadelerini kullandı.

"YETER Kİ ADİL BİR YARIŞ OLSUN"

Hakem hatalarından dolayı bütün takımlarla bir araya gelip, gelmeyeceklerinin sorulması üzerine sarı-kırmızılıların başkanı, "Herkesin yaralı olduğu yerde konsensustan bahsetmek çok zor. Ama bu birliğin tesis edileceğine Türk sporu adına inanıyorum. 18 şampiyon çıkmaz. Bir şampiyon çıkar. Bugün 7 takım potada. Bu çok güzel bir şey. Bundan bizim keyif ve zevk almamız lazım. Yeter ki adil bir yarış olsun" diye cevap verdi.

"BÖYLE TALEPLER GALATASARAY'I KAOSA GÖTÜRÜR"

Salı günü görüşülecek davasıyla ilgili de düşüncelerini dile getiren Cengiz, "Kayyum tehlikesi var. 100 yıllık tarihi içinde ilk defa duydum. Kayyuma neden gidersiniz? Mali ve idari açıdan iflas edersiniz. Kayyum istersiniz. Genelde bunu mahkemeler de otomatik olarak atar. Ben ilk defa bir kulüpten seçine gitmek için kayyum atanmasını istediğini görüyorum. Buna çok üzülüyorum. Böyle bir talep Galatasaray'ı sadece kaosa götürür. Böyle bir talepten utanıyorum. Ben iyi niyet ile açıklayamam bunu" açıklamasında bulundu.

"GALATASARAY HER ZAMAN MÜCADELENİN MERKEZİNDEDİR"

Şampiyonluk yarışını da yorumlayan Mustafa Cengiz, "Hocamızın ifade ettiği gibi son düdük çalınmadan mücadele bitmez. Galatasaray bu mücadelenin her zaman merkezindedir. Tüm takımlara saygı duyuyorum. Hak edenin kazanmasını diliyorum. Hak edenin de Galatasaray olmasını diliyorum" dedi.

"NEREDEYSE BAZI BAŞKANLAR HABER BÜLTENİ SUNACAK"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un canlı yayında başkanlarla bir araya gelme davetinin sorusuna ise Cengiz, "Her yerde her zaman varım. Diğer başkanları ikna etsinler. Televizyona çok çıkmayı seviyor. Neredeyse bazı başkanlar haber bültenlerini sunacak. Elinizden ekmek gidebilir. Dikkatli olun" diye cevap verdi.

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Allahına kurban mustafa başkan vur sopayı vur ADAMSIN
AĞLAYA AĞLAYA GÜNDEM DEĞİŞTİRİYOR ALİ KOÇ.TFF MHK EL ELE HERSEYİ YAPIYORSUNUZ.UEFA TASDİKLEMEDİ Mİ SİZİ ŞİKECİ DİYE.ALİ KOÇ FENER FUTBOL TAKIMI FOTOĞRAFIYLA TFF GİDİP NİHATA O FOTOĞRAFI VERİYORSA SİZDEN HERSEY BEKLENİR
ALLAHINA KURBAN BAŞKAN..
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