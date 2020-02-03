Mustafa Cengiz'den gündeme dair açıklamalar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, beIN Sports'un konuğu oldu. Başkan Cengiz'in mali kongre, seçim tartışmaları, şampiyonluk yarışı, TFF ile ilişkiler, harcama limiti, Fatih Terim ve Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları: "DIGITURK İLE ANLAŞMA YAPTIK" "Geçen hafta Digitürk ile GSTV arasında tarihi bir anlaşma imzaladık, bu anlaşma camiamız tarafından bilinmesini istiyoruz. 2007 yılından bu yana GSTV, TV kanallarında yer alıyor; 2009'dan bu yana da sadece Digitürk platformlarındayız. Bu sözleşme nedir? GSTV artık lokal sınırlar içinde kalan bir kulüp değil, Türkiye'nin adını bütün dünyaya duyurarak bir dünya kulübü olduk. BeIN sinyal hakkını bize devretmek için söz verdi." "FLORYA'YI VERDİĞİMİZ DEĞERDEN GERİ ALDIK" Kemerburgaz, Riva ve Florya birbirine yapışık kardeş gibi, birbirinden ayrılamaz. Biz, Florya'yı verdiğimiz değerden geri aldık, Florya şu anda aldığımız değerinin 5-6 katı. Bizim aldığımız değer ile şu anki değer ve imara açılması bizi mutlu etti. Florya bize yeterli değil, bunu söylemek zorundayım. Altyapılarımıza saha yetmiyor, Türkiye'deki en büyük sorun bu. Avrupa'nın her yerinde, her sokakta çim sahalar var. Bizim şehirlerimizdeki yapılaşma çocuklarımızı spordan mahrum bıraktı

"GALATASARAY TÜRKİYE'NİN ADINI DUYURDU" "Galatasaray, Süper Kupa'dan bu yana, Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği başarılarla Türkiye'nin ve Galatasaray'ın adını tüm dünyaya duyurmuştur." "ELBET DEVLET DESTEĞİ İLE YAPTIK" 10 adet sahanın yerleşimi için bize Kemerburgaz verildi, Florya'da da devam edeceğiz ama Florya'da ağırlıklı olarak altyapı olacak. Tabii bir de basket altyapısı var. Kemerburgaz için 2 yıldır mücadele ediyoruz, Florya'yı aldık, şimdi de Kemerburgaz'ı aldık. Devletimize gösterdiği anlayış için teşekkür ediyorum. Biz, bir bedel ödedik. 120 milyon + 8 milyon ödedik ve her ikisini de yapılandırdık. Bundan kimse rahatsız olmasın! "Siz devlet desteği ile yaptınız" deniyor, elbette devlet desteği ile yaptık ama legal sınırlar içerisinde yaptık. Devlet desteği ile varlığınızı sürdürecekseniz, sonra da "devlet destek veriyor" diye isyan edeceksiniz, bu trajikomik bir durum. "KEMERBURGAZ PROJEMİZ HAZIR" Kemerburgaz'da 6 çim sahayı realize etmek zorundayız. Takımımızın Florya'dan Seyrantepe'ye gelmesi polis eşliğinde olmasına rağmen 1.5 saat sürüyor, bu durum futbolcularımızın da konsantrasyonunu bozuyor. Ruhsatı iptal edilen madencinin tahliyesine fiziki olarak başlandı Kemerburgaz'da. Projemiz hazır! Yıkım başladı, biz Kemerburgaz'da en kısa sürede işlemlere başlayacağız. Buradaki yatırım yaklaşık 150 milyon TL! Bizde büyük inşaat şirketleri var, sağlam Galatasaraylı kardeşlerimiz var, lütfen Kemerburgaz'ın yapımına destek olun! Biz yaparız, taraftarımız yapar, buna gücümüz yeter ama bize destek olanının da heykelini dikeriz.

RİVA'YI GÖRECEKSİNİZ Riva'da biz Florya anlaşmasını yaptıktan sonra Riva'da talep patlaması yaşandı! Müthiş bir değer alanı. Bizim Florya için ödeyeceğimiz faiz oranı, Riva için kompense edildi. Almak isteyen arkadaşlara söyleyeyim; seçme alternatifleriniz azalıyor, inşallah ben de alacağım. İstanbul'un Riva'sının nasıl değerli bir hale geleceğini göreceksiniz TASARRUF EDEREK BÜYÜYEMEZSİNİZ "Biz yönetim olarak mali disiplini sağladık. Göreve geldiğimiz zaman binlerce haciz işlemi ile karşılaştık, amatör sporlarda 60 milyona yakın ödememiz vardı. Bizim şu anda dernek olarak hiç borcumuz yok, sadece basketbol antrenörüne 1 milyon 250 bin dolar bir ödememiz var. Sürekli olarak başarıya ihtiyaç duyan bir sürecin içerisindeyiz, sürekli dikkat ve koşuşturma içerisinde olmak zorundayız. Sadece tasarruf ederek, küçülerek hiçbir yere varamazsınız, hedeflerinizi sürekli büyütmek ve o hedeflere ulaşmak zorundasınız" UEFA, TARİHTE İLK KEZ BİZE YAPTI UEFA ile sayısız kez görüştüm, 4 ay UEFA, 4 ay CAS süreci. UEFA bizi anlayışla karşıladı, 3 yıllık sürede 1 milyarlık açığımız vardı ancak bize verilen açık miktarı 30 milyon TL'ydi. Bu durumu UEFA ile çözdük ve bize 4 ay süre verin dedik, müthiş bir sunum hazırladık, ilişkilerimizi sağlam tuttuk. UEFA bizi inceledi ve bize güvendi. 4 ay süre istedik, çok garip karşıladılar, 147 milyon euro zararımız vardı ama biz bu uçağın burnunu 4 ayda kaldırdık. Burada taraftarımızın çok büyük desteği var, mali disiplini sağladık. UEFA, 147 milyon euro zarar etmemize rağmen Galatasaray ile 4 yıllık yeniden bir anlaşma yaptı, bu tarihte ilk kez olan bir durumdu.

CAS İLK KEZ BİR TÜRK TAKIMINI HAKLI BULDU UEFA ile yaptığımız anlaşma sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da büyük olay oldu, binlerce mektup gitti UEFA'ya! Biz dava açtılar, suçladılar UEFA'yı. Biz, dava açan komiteye karşı çok sert savunmalar yaptık ve bu komitenin bize sorgusuz sualsiz ceza verme yetkisi vardı! Biz bu tehlikeyi gördük ve CAS'a gittik. CAS, ilk kez bir Türk takımını haklı buldu ve bizim Avrupa yolumuz açıldı. "YÖNETİCİLER CEBİNDEN VERİYOR" "Ben, dahil bütün yönetim deplasman maç giderlerinin hepsini kendi cebinden ödüyor. Bu durum bizi çok mutlu ediyor! Her şey bitti mi? Hayır! 200 milyon dolara yakın eksi bir durumumuz var ve bunu eritmemiz için zamana ihtiyacımız var. Galatasaray tarihinde ilk defa, mali genel kurulu ek bütçe istemeden geçtik, biz istemedik." "HERKESİN LİMİTİ BELLİYDİ" TFF, lisanlama adına çok değerli bir çalışma başlattı ve biz kendi kurallarımızı koyduk. Bu çalışmaların içerisinde biz vardık, ancak daha sonra bizi bu çalışmalara almadılar. Siz, kuralları yıkmak için mi koyarsınız, uygulamak için mi? 26 Hazidan'da bu kuralları ilan edildi, biz de uyduk! Gelirler, giderler, bağımsız denetimden geçen raporları TFF'ye verdik. TFF bunları 15 Aralık'a kadar kabul etti. 31 Aralık'ta da TFF herkesin harcama limitini açıkladı.

FENERBAHÇE'YE EK YAPTILAR 31 Aralık'tan sonra bir kulübümüz çıktı; "Hayır, 8 Ocak tarihinde bir başvuru yapıyor ve limitlerimi arttır diyor. Limiti, 33 milyon TL 8 Ocak'ta artıyor ve daha sonra tebliğ ediliyor ama bu yetmiyor. 17 Ocak'ta bir başvuru daha yapılıyor ve bir ek bütçe daha isteniyor. TFF, 26 milyonluk bir ek daha yapıyor ve müthiş bir rahatlama getiriliyor. "BU EK NEDEN YAPILDI?" Bu ek neden yapılıyor? Nedenini bilmiyoruz. TFF bu hakkı, haksız yere nasıl verebiliyor, kurallar belli, arka kapıdan dolanamazsınız. 49 milyon TL ile puan silme, para cezası gibi cezalar erteleniyor. %28 aşım olacaktı. TFF'ye soruyorum; Bunu nasıl yaptınız? Bu limit harcama arttırımı usulsüzdür, bunu hangi maddeye dayanarak bu kulübümüze (Fenerbahçe) rahatlama sağlandı. "KENDİ KURALINI BOZAMAZSIN" İstanbul'daki bir diğer büyük kulübümüz de başvurdu, olmadı, karara saygı duyacağız dediler ardından, buna da çok fazla saygı duyuyoruz. Biz şeffaflık bekliyoruz. Kimin ne limiti var açıklanacak. TFF'ye diyorum ki; siz nasıl olur da 100 metre yarışı başladığı zaman nasıl olur da bu yarışı 120 metre yaptınız? Bunu başkalarına da yaptınız mı? TFF, benim sorduğum soruların cevabını vermek zorunda. Kendi koyduğunuz kuralları bozamazsınız, bunu yapamazsınız.

"BİZE CEZA VERİRLERDİ" Ben adım gibi eminim, eğer Galatasaray da Fenerbahçe'nin yaptığını yapsaydı; puan silme, transfer yasağı, kadro kısıtlama cezası hepsinin cezasını alırdı. Nihat Özdemir, Rıdvan Dilmen'e bunu kendisi söyledi. "HER SUÇUN BİR KARŞILIĞI VARDIR" Fenerbahçe hala bunun yeterli olmadığını düşünüyor ve bir başvuru daha yapıyor, yetmiyor! Bu aşımı Galatasaray yapsaydı, biz cezamızı çekerdik. Eğer sizin suçunuz cezasız kalırsa, o zaman suç, legal hale gelir. Cezayı çekmezseniz kurum da olamazsınız, devlet de olamazsınız. Her suçun bir karşılığı vardır. "O PARAYI SEN DE AÇIKLA" Biz iki yılda 308 milyon TL vergi ödedik, 217 milyon TL de ayrıca taksitlendirdik, 515 milyon TL yapar. Diğerleri de açıklasın! Lafla şeffaflık olmaz, sen de açıkla, işkembeden atma. "ALİ KOÇ BİZE SALDIRI YAPTI" Fenerbahçe Ali Koç bize menajer ödemeleri konusunda bir saldırı yaptı! Sen de 1400 ödemişsin, diğer bir kulübümüz de hiç ödememiş. Eğer siz vergi kaçıracaksınız, bunu giderden kaçırmazsınız! Ben bunun uzmanı değilim! TFF'nin aldığı bir karar var, sadece Türkiye'de lisans almış menajerlerin ödemeleri kabul ediliyor. Biz, TFF ve UEFA'ya yaptığımız tüm başvuralarda "danışmanlık ücreti" altında da olsa bunu bildirdik, toplam 13.2 milyon euro, kendi dönememize ait 6 milyon euro. Bizi haciz etmeyen çok az menajer vardı, biz de bunları kara listeye aldık.

"BİZ SATAŞMAYIZ" Bize, "durup dururken sataştığımız birisi var mı?" bunu kanıtlasınlar, biz savunma yapıyor. Ne diyoruz? TFF cevap versin, herkesi tatmin etsin diyoruz. Bütün kurumlarda kişisel bazda çok değerli insanlar var, tabii ki genel olarak gidiş, özellikle lisanlamada verilen "kural dışı uygulamada" TFF için kanaatimizi olumsuz tutuyor. PFDK ve Tahkim bize karşı acımasız ama buna da bir şey demiyoruz. Ben, Galatasaray tarihinin en fazla ceza alan başkanıyım, bu nasıl oluyor? Suç, cezaya tabidir ama bu cezalar da adil olmalı, eşit olmalı. "DERBİYE GİDECEĞİM" ''Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisine gideceğim'' TRANSFER AÇIKLAMASI "Hocamızın da dediği gibi, Galatasaray 10 puan farkı dinlemez gelir, büyük takım olmanın zorunluluğu bu! Biz, 2 yılda 33 futbolcu transfer ettik; 20'ye yakın futbolcu da gönderdik. Her teknik adam sıfırdan bir takım ister, kendisi takımı oluşturmak ister. Bu kadar dinamik bir yapılanmada, taşların yerli yerine oturması çok zor ama benim haddime değil ama bir taraftar olarak istediğimiz, bizi rahatlatan sonuçlar alıyoruz."

DIAGNE SÖZLERİ Gelen, giden futbolcular içerisinde artı 13 milyon eurodayız. Diagne'yi taraftar da çok istemiyor. Diagne bize çok maliyetli oldu. Bir santrafor ne kadar? Avrupa'da 13 milyon euroluk transfer normal bir transfer. "BRUGGE'DEN ALACAĞIMIZ VAR" Diagne'nin maaşını biz ödüyoruz ama Brugge'den alacağımız daha 1 milyon euro daha var. Konu FIFA'lık hale gelecek, paramızı ödemelerini bekliyorum. RIDVAN DİLMEN BAĞLANMIŞTI, CEVAP

Rıdvan hoca sanırım yayını izlemiyor! İzleseydi başka bir konu olduğunu anlardı. Biz şunu diyoruz, bizim talebimiz vardı yapmadınız, Fenerbahçe'nin talebi vardı yaptınız. Biz, limit aşsaydık bize ceza verirdiniz ama Fenerbahçe aştığı için vermediniz diyorum. "ONLARIN PUANI NİYE SİLİNDİ?" Soruyorum; Bursaspor'un, Eskişehirspor'un puanını neden sildiniz ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI Biz kendi iç sorunlarımızı çözdüğümüz zaman ki iç çatışmalar bazen dışarıya olumlu yansıyabilir! Biz şampiyon olmak istiyoruz, illa şampiyon olacağız diye bir şey demiyoruz, elimizden geleni yapacağız! Kurallara uyarak yapacağız, adil hakem yönetimleri yapacağız, rakiplerimize saygı duyarak yapacağız.