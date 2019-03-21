Mustafa Cengiz'den TFF, Diagne, Fatih Terim, Belhanda, Gomis ve Gökhan Töre açıklaması

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'da gündeme dair konular hakkında canlı yayında açıklamalarda bulundu. İşte Mustafa Cengiz'in yaptığı açıklamalar; Galatasaray adının olduğu her yerde şampiyonluk için mücadele eder. Bursaspor maçı şampiyonluk ümitlerimizi pekiştirdi. İnşallah bu sezon da şampiyon olacağız. ''FATİH HOCA HİÇ TAZMİNAT KONUŞMADI'' Fatih Terim ile sözleşmemizi 5 yıl uzattık, kendisi maddeye tek taraflı hiçbir şey koymadı. Fesih için hiçbir tazminat istemiyor. TFF, hocam ile oturup konuşsaydı, hocam bu tazminat davasını açmazdı. Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışı için hocamı aramadım. 6 Milyon TL'yi saymaya kalksanız, dört gün sürer. İnsanlar klavye başında bazıları şeyleri kolay sanıyor. Yaptığı takdir edilesi bir davranış. Gönül isterdi ki bir milli dava sonrasında bunlar olmasaydı. ''DIAGNE'Yİ HOCAMIZ ÖZELLİKLE İSTEDİ'' İnsanların alışkanlıkları vardır. Bir çiçeği yarım metre oynatın, o çiçek solar. Futbolcular da bir insan. Ortamları değişince adapte olmaları lazım. Hocamız, Diagne'yi özellikle istedi. Biz tüm transferleri teknik heyete bırakmıştık. Teknik heyet ne derse onun gerekliliklerini yaparız. Diagne'yi alırken çok değerli bir iş yaptık bence. Ekonomik olarak zorladı mı zorladı. Ama bazılarının dediği gibi bizi eksiye itmedi. Çok az bir farkla artıdayız. UEFA ile anlık temas halindeyiz zaten. Eksiye girersek hemen ceza yeriz. UEFA'dan habersiz bir şey yapmıyoruz. Bizi UEFA'ya şikayet etmeye hiç zahmet etmesinler. Hep görüşüyoruz biz zaten.

''FORVET KONUSUNDA ÇEKTİĞİMİZ ZORLUKLAR...'' Diagne'yi almadan önce forvet transfer konusunda çektiğimiz zorlukları bir Allah bilir bir de Abdurrahim bilir. Bir sürü planımız vardı ama tutmadı. Taraftarlar, bana sert söylemde bulunmadılar ama attığım her adımda 'forvet' dediler. Diagne, 3 gol geç attı diye hemen eleştirmemek lazım. Roma, bir günde fethedilmedi. Diagne'nin kişiliği de çok iyi. Düzgün bir karakter. Diagne'yi 2 kişi tuttuğu için diğer boşta kalan oyuncuların gol sayısı arttı. ''KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI HOŞ DEĞİLDİ'' Kulüpler Birliği'nin bizimle ilgili açıklaması hoş olmadı. Aynı bildiriyi yayınlayan kulüpler, hakem hataları sonrası açıklama yaptı. Men dakka dukka! Hakemler kasıtlı hata yapmıyor ama düzenli hata yapıyor. O zaman bırakmanız gerek, bunu söyledik. 17 kulüp adına yayınlanan bildiriyi kime sorsam kimse üstüne almadı. ''YABANCI SINIRINI GÜNDEME GETİREN KİŞİ...'' Bizde bir kanaat oluştu. Galatasaray ne zaman galip gelse yabancı kuralı gündeme geliyor. Gündemde kalmasının bir nedeni oluyor. Nereden çıktı şimdi bu yabancı sınırı konusu? Sadece Galatasaray, sahaya 11 yabancı ile çıktı diye değil. Bunu gündeme getiren kişi Milli Takım'ın eski teknik direktörü. Açık konuşalım. Binlerce futbolcu adayı içinden takımı başarılı çıkartamadı. Başarısızlığı kendi üstüne almadı. Devamlı yabancı var, Galatasaray'da oyuncular Milli marş söyleyemiyor falan. Tüm dünyada oynayan oyuncularımız var. Hazıra konma, takımı yarat. Başarısızlığının üstünü örtmek için bahanelere sığındı. Aynı hoca, bizde çalışırken yabancı sınırına karşıydı. Yabancı sınırına ben karşıyım. Müthiş bir algı var.

''TEŞVİK PARASININ ŞART OLMASINI İSTİYORUZ'' TFF kulüplerden yabancı futbolcular için 2,5 milyon TL alıyor, ama bu parayı kulüplere vermiyor. İsim vermek istemiyorum ama Eskişehir'den bir oyuncu aldık çok paraya. Ağır faturalar olarak bize geri döndü. Biz kendi evlatlarımızın yetişip parlamasını isteriz. Kendi vatandaşımı ve kendi yerlimi tercih ederim. Teknik direktörlerin hepsi yerli. Teşvik parasının altyapıya harcanmasının şart olmasını istiyoruz. ''GALATASARAY'A KARŞI ÇOK CESUR HAKEMLER'' Bugüne kadar 2 kez VAR konuşmaların yayınlanmasını istedik. Fenerbahçe ve Konyaspor maçları... Yayınlanmadı. IFAB'a iki kere başvurduk. 2 ay sürdü. IFAB, kararın TFF'ye ait olduğunu söyledi. Ben TFF Başkanı olsam VAR konuşmalarını yayınlardım. Ayrıca hakemler Galatasaray'a karşı çok cesurlar. Bursaspor maçındaki 8 faulümüze 6 sarı kart çıktı ama maç sonunda bakarsanız Bursaspor hakemi eleştiriyor. Ben hakemlerin bile kendilerinden mutlu olduklarını düşünmüyorum. ''GOMIS OLSA GÜZEL OLURDU'' Gomis çok tatlı bir adam. Kişisel olarak da tanıştık. Hocamız da sever. Sanırım Gomis, Türkiye'den ayrıldıktan sonra Türkiye'nin ve Galatasaray'ın değerini daha iyi anladı. Sürekli burada zaten. Seçimlere girse kazanacak neredeyse. Antipatik çocuk da değil. Gomis'e biz asla git demedik. Ne Gomis ne hocamız ne de bizim hiç art niyetimiz yoktu ama şartlar böyle gelişti. Gomis'e başarılar diliyorum. Seviyor Galatasaray'ı. Buradan ayrılıp Türkiye hakkında kötü konuşanları da gördük. Gomis hala güzel konuşuyor. Taraftarın gönlünde duruyor. Bizimle hala olsa güzel olurdu evet ama yok. Gomis'e de teşekkür ederiz Galatasaray ve Türkiye için dedikleri yüzünden.

''GÖKHAN TÖRE GÜNDEMİMİZDE DEĞİL'' Gökhan Töre için yorum yapamam. Gökhan böyle bir açıklama yapmasaydı daha iyi olurdu diyebilirim sadece. Beşiktaş'ın iç işleri hakkında yorum yapmak hoş olmaz. Beşiktaş için en iyisini dilerim. Gökhan Töre için bir girişimimiz olmadı. ''BELHANDA'YA TEKLİF GELDİ, MUSLERA'YA TEKLİF YOK'' Belhanda'ya resmi teklif geldi. Muslera'ya yazılı olarak bize gelen bir teklif yok. Muslera'dan müthiş mutluyuz. Muslera, kendisini eleştirenleri biraz utandırdı. "SÜRDÜRÜLEBİLİR MALİ YAPI İÇİN BAŞARI ŞART" Galatasaray da diğer kulüpler gibi ekonomik sıkıntılar çekiyordu ama biz bunu yönetilebilir hale getirdik. Şu anda bir yükselişteyiz. Bu yükselişin sürekli ve devamlı olması gerekir, sonra da stabil olması gerekiyor. Düze geçmesi için bizim başarılı olmamız şart. Önemli olan sizin başarılı olmanız, galibiyet sayınız. Şampiyon olduğunuzda Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsunuz, sponsorluk gelirleriniz artıyor. Bizim de arttı. Mesela Bilyoner ile anlaştık. "STADIN İSİM SPONSORU DEĞİŞEBİLİR"