Mustafa Cengiz'den TFF'ye: Kılıç çekme, savaş baltalarını çekme gibi bir durum seziyorum

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisinin ardından aldıkları cezalarla ilgili sert bir açıklama yaptı.
Sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Sanırım bir daha, bir daha bizi sevk edecekler. Hocamızı sevk etmesinler, beni etsinler. Sanırım işler laf anlamaz, laf dinlemez noktaya geldi. Kılıç çekme, savaş baltalarını çekme gibi bir durum seziyorum" dedi.
"BASIN TOPLANTISI DÜZENLEYECEĞİZ"
Cezaların haksız olduğunu belirten Mustafa Cengiz, "Pazartesi ya da Salı günü her türlü sorunun açık olduğu basın toplantısı düzenleyeceğiz. Biz hata yapmadık, verilen cezaları kabul etmiyoruz. Zümrüdü Anka Kuşu gibiyiz. Biz küllerimizden doğarız, Galatasaray'ı kimse engelleyemez" ifadelerini kullandı.
"GALATASARAY'A KARŞI İTTİFAK KURULDU"
Galatasaray'a karşı ittifak kurulduğunu vurgulayan Mustafa Cengiz "Galatasaray'a karşı kutsal ittifak gibi bir durum görüyoruz. Bütün taraftarımızla birlikte Galatasaray'ı hem Türkiye hem de Avrupa şampiyonluklarına ulaştıracağız. Galatasaray 30 yıldır ilk kez ekonomik anlamda doğru yolda. Bu verilen cezalar eşit olmalı" açıklamasını yaptı.
"FATİH TERİM'İ YIPRATMASINLAR"
Fatih Terim ile ilgili de konuşan Mustafa Cengiz, "Fatih Terim uluslararası bir marka, onu yıpratırsanız, sadece Galatasaray'ı değil Türk futbolunu yıpratırsınız" diye konuştu.
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