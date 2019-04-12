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Mustafa Cengiz: Derbide o ilkin olmasını diliyoruz

GALATASARAY HABERLERİ  | 12.04.2019 14:48 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Sürekli olarak algı yönetimi yapılıyor. 20 yıldır kazanamıyoruz. Her 20 yılın bir ilki vardır. O ilkin olmasını diliyoruz” dedi.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, kulüp televizyonuna bu hafta oynayacakları Fenerbahçe derbisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Cengiz ile Albayrak ayrıca bugün yapılan antrenmanı da izledi.

Fenerbahçe’yi yenmek istediklerini söyleyen Cengiz, “Hocam ve Abdurrahim aslında derbilerin kralı. Sürekli olarak algı yönetimi yapılıyor. 20 yıldır kazanamıyoruz. Her 20 yılın bir ilki vardır. O ilkin olmasını diliyoruz. Bizim hedefimiz şampiyonluk. Tek tek bütün maçları da kazanarak şampiyonluğa yürümek istiyoruz. Değerli rakibimizi iyi bir skorla yenerek, hak ettiğimiz bir galibiyetle yenerek bu şampiyonluğun taçlandırılmasını isteriz. Bizim için onur olur. Ama taraftarımız şundan emin olsun; mücadelemiz, şampiyonluk yürüyüşümüz sonsuza kadar sürecek” diye konuştu.

ABDURRAHİM ALBAYRAK: ALLAH BU COŞKUMUZU VE HAVAMIZI BOZMASIN

Takımda iyi bir hava olduğunu belirten Abdurrahim Albayrak ise, “Hep beraberiz. Çok coşkulu bir idman var. Allah bu coşkumuzu ve havamızı bozmasın. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyon olmak içinde bütün rakiplerimizi yenmek istiyoruz. Bu hafta Fenerbahçe ile oynayacağız. Güzel bir maç olmasını diliyorum. Dostça geçmesini diliyorum. Maç bittikten sonra el ele kol kola stattan ayrılmasını diliyorum. Bu derbi ilk değil, son da olmayacaktır. Her şeyden önce oradan dostça ayrılırsak Türk futboluna önemli bir mesaj veririz” şeklinde konuştu.

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