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Mustafa Cengiz devam ederse Fatih Terim bırakacak

17.04.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Mayıs tarihinde seçim yapılmazsa Galatasaray'da işler karışacak. Mayıs ayındaki seçim, koronavirüs nedeniyle ertelenirse yeni sezon planlamasını Mustafa Cengiz yönetimi yapacak. Böyle bir durumda 31 Mayıs'ta sözleşmesi bitecek olan Fatih Terim, kenara çekilecek. Kısacası Galatasaray'da seçim yoksa Terim de yok.

Mustafa Cengiz devam ederse Fatih Terim bırakacak

Galatasaray yönetimi, seçim tarihi olarak 22 Mayıs gününü açıkladı. Ancak Galatasaray kulislerinde seçimin bu tarihte yapılma ihtimalinin koronavirüs önlemleri nedeniyle oldukça zor olduğu konuşuluyor. Seçimin eylül ayında yapılma ihtimalinin daha gerçekçi olduğu dile getiriliyor.

Seçim, mayıs ayında yapılmazsa Mustafa Cengiz yönetimi bu seçimin yapılacağı tarihe kadar görevine devam edecek. Bu olasılıkla birlikte yeni sezon planlaması da başkan Mustafa Cengiz ve yönetimi tarafından yapılacak.

TÜM PLANLAR BELİRLENDİ

Teknik direktör Fatih Terim'in Galatasaray ile sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde bitiyor. Terim, başkan Mustafa Cengiz'in son dönemdeki açıklamalarından dolayı oldukça rahatsız. Seçim mayıs ayında yapılmazsa tecrübeli teknik adam, Cengiz yönetimiyle çalışmak istemiyor.

Mustafa Cengiz belirlenen seçim tarihine kadar istifa ederse o zaman da İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak başkanlık görevine devam edecek. Bu durumun gerçekleşmesi halinde teknik direktör Fatih Terim'in nasıl bir karar vereceği ise merak konusu.

(AKŞAM)


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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ARTIK BIRAK İMparaTOR.. GENÇLERE FIRSAT VERİLSİN. GS'DE OKAN, ÜMİT, HAMZA, BÜLENT GİBİ GENÇ VE TERİM'İ ARATMAYACAK ADAMLAR VAR. TERİM ARTIK KULÜP BAŞKANI OLMALI..

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