Mustafa Cengiz: Diagne ve Sinan'a hocamız izin verdi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 2'nci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, kulüp sponsorlarından birinin iftar yemeğine katıldı. Organizasyonun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Cengiz, kendilerine destek veren sponsorlarına teşekkür ederek "NEF ile 3 yıllın ikisinde kupalarla bezendirdik sponsorluğu. Kendilerine verdikleri destek için teşekkür ediyoruz. Türk sporunun canlanmasında sponsorluğun önemi büyük. İnşallah desteklerinin katlayarak gideceğine de inanıyoruz. Rakiplerimize saygı içinde her zaman Galatasaray'ın hedefi en tepedir ve şampiyonluklardır. 23, 24, 25'inci şampiyonluk için hem bizim hem de gelecek yönetimler için mücadele sonsuza kadar sürecektir" diye konuştu.

'DİAGNE VE SİNAN'A HOCAMIZ İZİN VERDİ'



Şampiyonluk kutlamalarına katılmayan Mbaye Diagne ve Sinan Gümüş'e teknik direktör Fatih Terim'in izin verdiğini söyleyen Cengiz, "Herhangi bir sorun yok. Diagne'ye hocamız izin verdi. Sinan da öyle. Sivas maçından önce gittiler. Bir sorun yok. Sinan yeni sözleşme yapabilir. Bakacağız" dedi.