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Mustafa Cengiz disipline sevk edildi

03.08.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz'in disiplin kuruluna sevk edildiği açıklandı.

Mustafa Cengiz disipline sevk edildi

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, geçen mayıs ayındaki seçim için erteleme kararı alan eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin, kulüp üyelerinin başvurusu üzerine disipline sevk edildiğini açıkladı.

Remzi Sanver yaptığı açıklama "Mayıs ayının sonunda yapılması gereken seçimin ertelenme kararına imza atan geçmiş yönetim kurulu üyelerimiz ve başkanımız hakkında bazı üyelerimiz, kişisel başvuru hakkını kullanarak Disiplin Kuruluna başvurmuştur." ifadelerini kullandı.

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Mustafa Cengiz Galatasaray Futbol Kulübü
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