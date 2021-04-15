Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet özlemi üç maça yükseldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 62'ye yükseltti. Son haftalardaki büyük düşüş sonrası Galatasaray'daki mevcut kriz gün yüzüne çıktı.
Sarı kırmızılı takım, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı. Başkan Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın başarısızlığı hakkında olay açıklamalarda bulundu.
Millliyet'e konuşan Mustafa Cengiz, "Donk’un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman. Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" diye konuştu.
2019 yılında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray'da Ryan Donk, Ryan Babel ve Mario Lemina'nın eğlence görüntüleri çok konuşulmuştu. Öte yandan Donk, derbi günü yaptığı paylaşımda "Oğlum ameliyat olduğu için derbide oynayamayacağım" açıklaması yapmıştı.
İsim vermeden, tecrübeli teknik adamı kasteden Mustafa Cengiz, "Bir ABD’ye gidiyor, bir Bodrum'a" diyerek takımın tam çalışamamasındaki sebebinin Terim olduğunu ortaya koydu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalar gündem yaratmıştı.
"Galatasaray yarıştaysa, seyir değeri var. Bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İp Galatasaray'ın elinde. Biz oynamalıyız. Yedlin orada sakatlandığında, başında 10 futbolcu olmalıydı. Bir golümüz verilmediğinde, 10 futbolcumuz itiraz etmeliydi. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Ölümüne mücadele etmeleri gerekir. Futbolcularımız neden bunu yapmıyorlar? Adamın ipinde değil. Profesyonelce bakıyorlar. Primlerine bakıyorlar. Ben bunu böyle görüyorum. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben orada izlerken çıldırıyorum."
Okuyucu Yorumları 0 yorum