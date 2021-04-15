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Mustafa Cengiz: Donk'un seks partilerinden bıktık

15.04.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cimbom'da sular durulmuyor. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz'in, "Futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları lazım. Bunu neden yapmıyor futbolcularımız? Adamın ipinde değil" söylemi oyuncuları isyan noktasına getirmişti. Bu polemiğe bir yenisi daha eklendi. Donk'un seks partilerden bıktık diyen Cengiz, "Akşam parti, sabah idman. Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" diye konuştu. Başkan Cengiz, takımın tam çalışamamasındaki sebebin ise Terim olduğunu iddia etti.

Mustafa Cengiz: Donk'un seks partilerinden bıktık

Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın galibiyet özlemi üç maça yükseldi. Galatasaray bu sonuçla puanını 62'ye yükseltti. Son haftalardaki büyük düşüş sonrası Galatasaray'daki mevcut kriz gün yüzüne çıktı.

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Sarı kırmızılı takım, son 3 haftada Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve son olarak Fatih Karagümrük karşısında 8 puan kaybederek zirveden uzaklaştı. Başkan Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın başarısızlığı hakkında olay açıklamalarda bulundu.

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AKŞAM PARTİ, SABAH İDMAN!

Millliyet'e konuşan Mustafa Cengiz, "Donk’un seks partilerinden bıktık. Futbolcular doğru dürüst antrenman yapmıyor. Akşam parti, sabah idman. Performanslarını başka yere harcıyorlar. İşin eğlencesindeler" diye konuştu.

2019 yılında Beşiktaş'a 1-0 yenilen Galatasaray'da Ryan Donk, Ryan Babel ve Mario Lemina'nın eğlence görüntüleri çok konuşulmuştu. Öte yandan Donk, derbi günü yaptığı paylaşımda "Oğlum ameliyat olduğu için derbide oynayamayacağım" açıklaması yapmıştı.

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FATİH TERİM'İ HEDEF ALDI

İsim vermeden, tecrübeli teknik adamı kasteden Mustafa Cengiz, "Bir ABD’ye gidiyor, bir Bodrum'a" diyerek takımın tam çalışamamasındaki sebebinin Terim olduğunu ortaya koydu.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalar gündem yaratmıştı.

CENGİZ ŞU İFADELERİ KULLANMIŞTI:

"Galatasaray yarıştaysa, seyir değeri var. Bazılarını yarışta tutmaya devam etsinler. İp Galatasaray'ın elinde. Biz oynamalıyız. Yedlin orada sakatlandığında, başında 10 futbolcu olmalıydı. Bir golümüz verilmediğinde, 10 futbolcumuz itiraz etmeliydi. Galatasaray'ın ayağa kalkması gerek. Özellikle futbolcuların haysiyet ve şereflerini hatırlamaları gerek. Türkiye'nin en büyük camiasını temsil ediyorlar. Ölümüne mücadele etmeleri gerekir. Futbolcularımız neden bunu yapmıyorlar? Adamın ipinde değil. Profesyonelce bakıyorlar. Primlerine bakıyorlar. Ben bunu böyle görüyorum. Türk futbolcular nerede o zaman? Ben orada izlerken çıldırıyorum."


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