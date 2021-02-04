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Mustafa Cengiz: Fenerbahçe Mesut Özil'in heykelini diksin

04.02.2021 15:48 | Son Güncelleme:
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Mustafa Cengiz: Fenerbahçe Mesut Özil'in heykelini diksin

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi hakkında konuştu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferi hakkında konuştu.

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'in heykelini dikmesi gerektiğini ifade ederek maliyet göndermesi yapan başkan Mustafa Cengiz, "Ben kendimi değerlendiremem. Fakat, menajerlerin gazına gelip ortalığı ayağa kaldırmayın. Bugün varız, yarın yokuz. Oylarınızla seçtiğiniz insanlara güvenin. Bir şey demiyorum. Millet alıyor. Adam 18 milyon Euro alıyor ama 3 milyona tuttuğu takıma gidiyormuş. Ben olsam o adamın heykelini 50 metreye bir stadın önüne dikerim" şeklinde konuştu.

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