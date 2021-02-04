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Mustafa Cengiz: Fenerbahçe transferde şeffaf değil

04.02.2021 16:13 | Son Güncelleme:
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Mustafa Cengiz: Fenerbahçe transferde şeffaf değil

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin transfer sürecinde şeffaf olmadığını iddia etti.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe'nin transfer süreçlerinde şeffaf davranmadığını iddia etti.

"FENERBAHÇE ŞEFFAF DEĞİL"

Fenerbahçe'nin İrfan Can Kahveci için 10 milyon Euro ödeyip, 7 milyon Euro açıkladığını iddia eden Mustafa Cengiz, "Hiçbir transferi açıklamıyorlar. Biz Erencan'ı 4.2 milyon TL'ye açıkladık. Dürüstlük, şeffaflık eleştiriliyor. '7 milyon' dedi rakibimiz, fark ödemeyi 11 milyon Euro'dan sonra yaptı. Toplama çıkarma yapın. İlkokul 2. Bana 10 deniyor, 7 açıklanıyor" dedi.

MENSAH, BEŞİKTAŞ, GALATASARAY

Beşiktaş'ın Kayserispor'dan Mensah'ı aldığı süreçte futbolcularının kendilerine teklif edildiğini ancak bu süreçe Beşiktaş dahil olduğu için girmediklerini dile getiren başkan Cengiz, "Allah büyük. Biz pazarlık arttırmadık. Biz mesela Mensah transferine girmedik. Ancak, ihale bize kaldı. Teklif bile vermedik. Menajerleri araya girdi. Sevgili Çebi'ye anlattım, çok ayıp işler yaptı. Eğer Beşiktaş masadaysa biz çekiliriz dedim" şeklinde konuştu.


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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
100 bin tl etmeyecek adamı 4 milyon tl ye sattık diyorsunuz limiti kurtarmak için sonra dürüstlük ve şeffaflıktan bahsediyorsun hadi ordan
ya bu adam gs ye başkan olacak kapasitede mi?adam resmen dolandırıcılık yaptığını itiraf ediyor.Diyor ki biz Erencan'ı 4.5 milyon tl ye sattığımızı açıkladık.ya elinizden gelse 15 milyon tl derdiniz bu zaten senin lehine olan bir şey )) sahtekarlık kasanıza koymaya çalıştığınız para zaten.bu adam 4.5 milyon eder mi eyüpspor bu parayı verebilir mi?resmen keriz yerine koymaya çalışıyorsun milleti ama bence aynaya bak alasını görürsün
ULAN HİÇ BU KADAR KONUŞULMADI ALINIRKEN ŞİMDİ SIRF ALGI YAPMAK İÇİN MAÇLARI VARYA TUTUŞTULAR YAZIK 20 SENE YENEMEDİLER YA DEVAM EDECEK DİYE AKILLARI ÇIKIYOR
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