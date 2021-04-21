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Mustafa Cengiz’in hak mahrumiyeti cezası onandı

21.04.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahkim Kurulu, Galatasaray’a verilen 100 bin TL ve Başkan Mustafa Cengiz’e verilen 15 gün hak mahrumiyeti ile 50 bin TL para cezasını onadı.

Mustafa Cengiz’in hak mahrumiyeti cezası onandı

Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Açıklanana kararlara göre Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e sportmenliğe aykırı açıklamaları sebebiyle verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL’lik para cezası onandı. TFF resmi internet sitesinden açıklanan Tahkim Kurulu kararları şu şekilde:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar ve Başkanı Mustafa Cengiz ile ilgili PFDK'nın 20.04.2021 tarihli E.2020-2021/988 - K.2020-2021/1220 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar Kulüp Televizyonu'nda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. Başkanı Mustafa Cengiz'in kulüp televizyonunda sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, karar verilmiştir."

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Süper Lig Mustafa Cengiz Galatasaray Futbol Kulübü
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