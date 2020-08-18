Mustafa Cengiz: Transferde hile yaptılar demedim ama çok büyük dedikodular kulağımıza geliyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı'nın yeni transferlerinin imza töreninde açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Ben Fenerbahçe'ye çok büyük saygı duyan bir insanım. Hepsi ailemiz, annemiz, babamız, kardeşimiz... Ben hiçbir camiaya laf etmem, laf da ettirmem. Benim dünkü konuşmalarım asla hiçbir camiayı hedeflememekte." açıklamasını yaptı.
Kasımpaşa'nın Mame Thiam'ı da Fatih Öztürk gibi bedelsiz verdiklerini açıklaması üzerine Cengiz,"Kasımpaşa'nın bu tavrını bilseydik, Kasımpaşa'ya bir bedel öderdik. Zikrettiğiniz takım, bizim en değerli rakibimiz Fenerbahçe. Fenerbahçe camiasına saygı duyan bir insanım, hepsi arkadaşımız, kardeşimiz, halamız, dayımız. Camialara laf ettirtmem. Camialar hata yapmaz." dedi.
Dün yaptığım konuşmalarda da kimseyi hedeflemedim. Fenerbahçemiz, Trabzonsporumuz, Eskişehirsporumuz, Bursasporumuz, Ankaragücümüz çok güçlü olsun, çıta yükselsin. Sahada mertçe, delikanlıca mücadele olsun. Geçen seneki hakem hataları olmasın. İnsanlar sadece kendi canı yanınca bağırmasın.
Fatih Öztürk için tüm detayları açıkladık, benim de diğer camialardan aynılarını beklemem hata mı? Spor yorumcularına diyoruz ki, sorun, kaça almışlar? Sadece Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor değil, diğerleri için de diyoruz. Bunda bozulacak ne var?
Biz hata yaptıysak bizi uyarın. Ben bu transfere bir şey demiyorum. Bir kere başlarsa yanlışlar zincir gibi gider. Transferde hile yaptılar demiyorum ama çok büyük dedikodular kulağımıza geliyor. Bunlara tenezzül ettiklerine inanmıyorum, inanmak da istemiyorum.
Amatör sporlarda daralmaya gitmiyoruz. Ancak Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe olarak amatör branşlara yatırım yapmakta zorlanıyoruz. Devletimiz amatör branşlara yapılan ödemelerin, vergiden düşülmesi yönünde karar almıştı. Bu bizi sıçratacaktı. Ancak bu sene bir algı yaratıldı, 'Dünyanın en ucuz futbolcu vergisi bizde' dendi. Şimdi de dünyanın futbolda en çok vergi veren ülkesiyiz. Sayın Bakanımıza ricamız, bu yasa ertelensin. Futbol kulüplerin maliyeti arttı, amatörlere destek azaldı. Amatörler zaten bir şey almıyor, şimdi bir de indirim istiyoruz.
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Mustafa Cengiz: "Hem Beşiktaşımıza hem Mensah'a candan başarılar dilerim. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz Önemli olan pratikte yapılanlar. Biz başarılar diliyoruz ama hiç kimseye yanlış yapmadığımıza inanıyoruz"
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