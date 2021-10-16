Mustafa Cengiz ve ekibi idari yönden ibra edilmedi

Galatasaray Kulübünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamayan 2019 olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından gündem maddeleriyle ilgili gelen talepler değerlendirildi. Mustafa Cengiz başkanlığındaki eski yönetim kurulunun 2019'daki faaliyetlerinden dolayı mali ve idari açıdan yapılacak ibra oylamasının kapalı gerçekleştirilmesi kararı alındı. Saat 19:20'de ibra oylaması başladı ve saat 22.57'de sona erdi.

2019 Mustafa Cengiz dönemi mali yönden ibra edildi.

306 ibrasızlık

310 ibra oyu

20 çekimser

2019 Mustafa Cengiz dönemi idari yönden ibra edilmedi.

384 ibrasızlık

247 ibra oyu

4 çekimser oy

ALBAYRAK: TÜM GALATASARAYLILARI MEMNUN ETMİŞTİR

Mustafa Cengiz'in ekibinden Abdurrahim Albayrak, 2019 dönemi ibra sonuçları sonrası kürsüye gelerek açıklama yaptı.

İşte Albayrak'ın sözleri:

"Sabah 9.30'dan beri buradayız. Mali yönden ibra ettiniz. Yönetimsel yönden hata gördünüz, ibra etmediniz. Başka Galatasaray yok. Hepimizin gönül verdiği renkler, hepimizin tribünlere koşup 'Cim Bom Bom' diye bağırdığımız Galatasaray. Mali yönden ibranız, bütün Galatasaraylıları mutlu etmiştir, memnun etmiştir. Sonsuz teşekkür ediyorum."

SEDAT DOĞAN

Taraftar istiyor diye Falcao'da 50 milyon euro borcun altına girdik, öyle mi? Hem de sakat olduğunu bile bile!

YUSUF GÜNAY

Sedat Doğan kardeşimiz, kanserden, urdan, kesip atmaktan gelecek nesillerden hesap sormaktan bahsetti. Bence bugün herkesin buna karşı çıkması lazım. Ben Sedat Doğan'dan 100 kat daha hizmet ettim bu camiaya. 1991 yılında Galatasaray Üniversitesi'nin parafında benim imzam var. Galatasaray'ın UEFA Kupası senesinde para atlattıran benim. Faruk Süren'e devlet üstün hizmet madalyası çıkarttık. Ben övünerek anlatıyorum. Yüzde 1'im kadar hizmet etmeyenler kanserden bahsediyor ve siz bunları alkışlıyorsunuz. Galatasaray bu olmamalı. Her dönemde hizmet etmeye büyük bir aşkla çalışacağız. Bizi işaret ederek kanser demek olmaz. Bu benzetme yakışık almadı. Sevgili arkadaşlar ne yapıyoruz?

BURAK ELMAS

Ali Sami Yen'in koltuğu fiziksel bir koltuk değildir. Biz görevdeyken, Ali Sami Yen'in koltuğunu doldurmak için, temsiliyetini yerine getirmek için ve o koltuğa zarar getirmemek için canımızla başımızla çalışacağız.

