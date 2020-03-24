Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay test yaptırdı

Galatasaray’da Abdurahim Albayrak’tan sonra Fatih Terim’in de koronavirüse yakalanması, Beşiktaş derbisinden sonra Türk Telekom Stadı’nda gerçekleştirilen zirveyi akıllara getirdi.
Derbiden bir gün sonra başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay’ın toplantı yaptıkları ortaya çıktı. Gelişmeler üzerine başkan Cengiz ile yardımcısı Günay da dün gece hastaneye giderek test yaptırdı.
Test sonuçlarının kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
Drogba'dan destek mesajı: Çare Türkiye, çare the World
Fatih Terim derbi sonrası uyarmıştı: Sağlığımız, hayatımız söz konusu
Beşiktaş'tan koronavirüs testi! Sergen Yalçın açıkladı!
Hollanda'da ligler koronavirüs nedeniyle bir kez daha ertelendi!
Kruse'den koronavirüs açıklaması! "Aptalca..."
Beşiktaş aradığı sağ beki Liverpool'da buldu!
Fenerbahçe "online" idmanlara başlıyor
Caleb Ekuban'ı %53'ü istemiyor!
Merih Demiral koronavirüs testinin sonucunu açıkladı!
Ibrahimovic Milan'dan ayrılıyor! İşte nedeni!
Sosa'dan tepki "Bizim çocuğumuz yok mu?"
Kenan Karaman'dan çağrıya destek
Dünyaca ünlü futbolcu koronavirüse yakalandı
Kayserispor'dan sosyal mesafe paylaşımı
Okuyucu Yorumları 0 yorum