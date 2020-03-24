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Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay test yaptırdı

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.03.2020 08:20 | Son Güncelleme

Abdurahim Albayrak’tan sonra Fatih Terim’in de koronavirüse yakalanması üzerine başkan Mustafa Cengiz ile yardımcısı Yusuf Günay dün gece hastaneye giderek test yaptırdı.

Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay test yaptırdı

Galatasaray’da Abdurahim Albayrak’tan sonra Fatih Terim’in de koronavirüse yakalanması, Beşiktaş derbisinden sonra Türk Telekom Stadı’nda gerçekleştirilen zirveyi akıllara getirdi.

Derbiden bir gün sonra başkan Mustafa Cengiz, teknik direktör Fatih Terim, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay’ın toplantı yaptıkları ortaya çıktı. Gelişmeler üzerine başkan Cengiz ile yardımcısı Günay da dün gece hastaneye giderek test yaptırdı.

Test sonuçlarının kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

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Galatasaray mustafa cengiz Yusuf Günay koronavirüs test

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