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Mustafa Cengiz yönetim listesini açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.05.2018 12:37 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kalamış Tesisleri'nde yaptığı açıklamada yönetim kurulu listesini açıkladı.

Mustafa Cengiz yönetim listesini açıkladı

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Bir ayağa kalkış yaptık. Bu sinerjiyi sizlerden aldık. Sizlerden bu desteği almasam asla buraya gelemezdim. Ben size çok teşekkür ediyorum. 3.5 ayda 30 milyon TL sadece kombine, loca ve VIP aldınız. Siz Yellow Friday kampanyasını başlattınız ve bütün stokları erittiniz. Mağazalarımız şimdi mağazalarımızda mal bulunmamasından şikayet ediyor. Bu kez hazırlıksız yakalanmadık.Tüm mağazalarımıza forma ve tişörtleri önceden gönderdik. Bir gecede yapılan satış milyon TL'lere ulaştı. Mecnun gibi bir aşkın peşindeyiz o aşkımız da Galatasaray. Yabancı takımları yenerek Galatasaray'ı sadece Türkiye'de değil; Avrupa'nın tepesine yerleştirmek istiyoruz.

30 milyon euro zarar etmemiz gerekirken 600 Milyon TL'ye yakın mali aşımda bulunduk. Çok defa Cenevre'ye gittik. Sonuçta biz Galatasaray olarak onlara doğruluğumuzu kanıtladık ve inşallah Avrupa'da boy göstereceğiz. Galatasaray'ın bayrağını en tepede göreceğiz. Tüm arkadaşlarıma candan teşekkür ediyorum. Onlar Galatasaray'ın tarihine adını altın harflerle yazdırdılar. Sancaktepe ve Teknokent bize ciddi değerler katacak. Biz kuruşun hesabını yapıyoruz, bundan emin olun.

Yönetim kurulu listesi belli oldu

Mustafa Cengiz, yeni yönetim kurulu listesini de açıkladı:

Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Murat Ece, Kaan Kançal, Mahmut Recevik, Okan Böke, Dilek Kutlu, Dorukhan Acar, Ömer Cansever, Emre Erdoğan, İlber Aydemir, Metin Karakaya, Banu Vahapoğlu Akgün, Erol Özmandıracı, Özgür Savaş Özüdoğru

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