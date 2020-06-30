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Mustafa Cengiz: Yönetime saldırılar haksız, biz gerekeni yapıyoruz

GALATASARAY HABERLERİ  | 30.06.2020 17:36 | Son Güncelleme

Galatasaray'da olağan yönetim kurulu toplantısı sonrası konuşan Başkan Mustafa Cengiz, "Rahatsız olduğum bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yönetime haksızca saldırılıyor. Yok hakeme bir şey demedin, Ali'ye Veli'ye bir şey demedin diye laflar ediliyor. Biz gerekeni yapıyoruz" dedi.

Mustafa Cengiz: Yönetime saldırılar haksız, biz gerekeni yapıyoruz

Galatasaray'da haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Kulüp başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'ndaki toplantıdan önce GSTV'ye açıklamalarda bulundu.

Başkan Mustafa Cengiz, "Türk halkının dualarıyla buradayım. Hiçbir saat yönetimden kopmadım. Bütün rahatsızlığım süresince 3 ağır operasyon geçirdim. Namus yükü, çocukluk aşkımızın yükünü aldık. Bir emanet aldık. Emanet kadar güzel bir şey yoktur. Galatasaray bizim namusumuzdur. Galatasaray yürüyen, dev bir mekanizma. Bu mekanizma duramaz. Her gün onlarca konuyu istişare ettik. Yönetim kurulu tek tek geldi. Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlarımla telekonferans yapıyoruz. Kuruldakilerin tamamı çalışıyor. Gerektikçe geliyorlar, çalışmalarını anlatıyorlar: Süreç devam ediyor. Galatasaray asla durmaz. Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk ve iddia vardır. Bu süreci de kolaylıkla atlatacağımıza inanıyorum. Taraftarımız iyi ki var" ifadelerini kullandı.

"ALGI OPERASYONLARI VAR"

Mustafa Cengiz sözlerini şöyle bitirdi: "Rahatsız olduğum bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yönetime haksızca saldırılıyor. Yok hakeme bir şey demedin, Ali'ye Veli'ye bir şey demedin diye laflar ediliyor. Biz gerekeni yapıyoruz. İlla ki demeçle veya deklarasyonla değil. Camiamız rahat olsun. Gereken anında yapılıyor. Reaksiyon anında veriliyor. Yönetim olarak buraya iyi niyetle geldik. Hiçbir ajandamız yok. Camiadan ve taraftardan istirham ediyorum."

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