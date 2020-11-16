SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Mustafa Cengiz yönetiminin ibrasızlığı kalktı

Mustafa Cengiz yönetiminin ibrasızlığı kalktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 16.11.2020 10:37 | Son Güncelleme

Galatasaray'da mahkemenin verdiği karar ile Mustafa Cengiz yönetiminin idari ibrasızlığı ortadan kalktı.

Mustafa Cengiz yönetiminin ibrasızlığı kalktı

Galatasaray'da mahkemenin verdiği karar ile Mustafa Cengiz yönetiminin idari ibrasızlığı ortadan kalktı. (DHA)

AYRINTILAR BİRAZDAN...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEREstetik değil, photoshop!Estetik değil, photoshop!
Babel'e koronavirüs şoku! Kadrodan çıkarıldı...Babel'e koronavirüs şoku! Kadrodan çıkarıldı...
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iİşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki
İsrail'in skandal kararı sonrası Türkiye'den sert tepki
Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi
Ermenistan ve BAE arasında Azerbaycan görüşmesi
Rusya'yı devirdik! Helal olsun çocuklar...
Rusya'yı devirdik! Helal olsun çocuklar...
Yılın bombası! Devre arasında geliyor...
Yılın bombası! Devre arasında geliyor...
Fenerbahçeli oyuncu ameliyata alınıyor!
Fenerbahçeli oyuncu ameliyata alınıyor!
Meslektaşını yerden yere vurdu... Olay oldu!
Meslektaşını yerden yere vurdu... Olay oldu!
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
'Fenerbahçe'den teklif aldık'
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Galatasaray transferi bitirirken, Emre Belözoğlu devreye girdi...
Sörloth transferinde Galatasaray derken Fenerbahçe araya girdi!
Sörloth transferinde Galatasaray derken Fenerbahçe araya girdi!
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!
Beşiktaş'ta koronavirüs şoku!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Cengiz yönetiminin ibrasızlığı kalktı
G.Saray'da flaş gelişme! Mahkeme kararı ile kalktı...
Galatasaray'da dev zirve: Siz onu düşünmeyin...
Galatasaray'da dev zirve!
Galatasaray, Kenan Karaman transferini ocakta bitirecek
Milli yıldız ocak ayında Süper Lig devinde!
Hollanda'da Ryan Babel kadrodan çıkarıldı
Babel'e koronavirüs şoku! Kadrodan çıkarıldı...
Fatih Terim'in gözdesi aslan oluyor! Ahmed Musa ile anlaşma tamam...
Terim'in gözdesi aslan oluyor!
Elabdellaoui: Hafif semptomlar var ama...
Koronavirüse yakalanan Galatasaraylı oyuncu konuştu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.