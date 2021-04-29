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Mustafa Denizli: Buraya laf olsun diye gelmedim

29.04.2021 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, önlerinde ciddi sınavlar olduğunu söyleyerek, "Buraya laf olsun diye gelmedim. Hep birlikte düşündüğümüz hedefe gideceğiz" dedi. Deneyimli teknik adamın talebi doğrultusunda 6 futbolcunun kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

Mustafa Denizli: Buraya laf olsun diye gelmedim

TFF 1. Lig'de play-off mücadelesi veren Altay'da, teknik direktör Mustafa Denizli takımıyla ilk antrenmanını dün yapmıştı. Deneyimli teknik adam antrenmanın ardından açıklamalarda bulundu.

38 yıl aradan sonra Altay'a dönen Mustafa Denizli, "Her Altaylının kalbinde benim algım farklı. Her Altaylının da bendeki algısı çok farklı. Dolayısıyla bugün ilk kez antrenmana çıkıp onlarla beraber olmak, benim adıma da camia adına da heyecan verici. Benim için fazlasıyla gurur verici" dedi.

"BURAYA LAF OLSUN DİYE GELMEDİM"

Play-off turuna çok kısa bir süre kaldığını anımsatan Denizli, "Bu sürede yapmamız gereken çalışmaları yapacağız. İnşallah düşündüğümüz her şeyi gerçekleştireceğiz. Önümüzde bizi bekleyen ciddi bir sınav var. Ama buraya laf olsun diye gelmedim. İnandığım için, bu kulübe yıllarımı verdiğim için, bu kulüpte bu kadar uzun süre hizmet yaptıktan sonra burada görev almak benim adıma kaçınılmaz oldu. İlk antrenmanımızı tamamladık, çocuklardan memnunum. Tahmin ediyorum ki her geçen saatte onlar da benim ne istediğimi anlayacaklar. Hep birlikte düşündüğümüz hedefe gideceğiz" ifadelerini kullandı.

6 FUTBOLCU KADRO DIŞI

Öte yandan kulübe gelmeden önce kadronun çok geniş olduğunu ve sayının düşürülmesi gerektiğini söyleyen Denizli, harekete geçti. 71 yaşındaki teknik adamın talebi doğrultusunda Yekta Kurtuluş, Lokman Göre, İlhan Depe, Abdullah Aydın, Harun Alpsoy ve Gencer Cansev'in kadro dışı bırakıldığı öğrenildi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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