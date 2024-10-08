Mustafa Denizli canlı yayında Fatih Terim'e takıldı! ''Fatih sözümü kesmesin..."

Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli, İzmir Spor Zirvesi'nde taraftarlarla buluştu. Konuşmaya Mustafa Denizli'nin yaptığı espri damga vurdu.

"FATİH SÖZÜMÜ KESMESİN"

Söz hakkı aldığı esnada "Fatih sözümü kesmesin" diyerek başlayan Mustafa Denizli'nin bu çıkışına Terim, "Büyüğümdür" şeklinde gülerek cevap verdi. İkilinin şakalaşması salonda bulunan taraftarların da bir hayli hoşuna gitti.

"AVRUPA'YI TÜRKİYE'DEN DAHA ÇOK ÖNEMSİYORUM"

Fatih Terim, "Türkiye'de sürekli birbirimizle oynuyoruz zaten. O yüzden Avrupa'da başarıya gitmeye çalışmak kıymetli. Kendi kişisel fikrim, Avrupa'yı Türkiye'den daha çok önemsiyorum. Finale gelmek önemli, gelmişken, kupayı da alalım' demiştim. Sonuçta kazananlar hatırlanıyor, oraya doğru oynamak lazım. Sonuçta kimse final oynayana bir şey vermiyor. Böyle bakmak lazım." dedi.

"BAŞARILI OLMAK İSTİYORSAN 60'TAN AŞAĞI MAÇ OYNAMAYACAKSIN"

Fatih Terim, "Trafik sıkışmış, gün yokmuş... O zaman hep kendi ülkemizde oynarsak hiç sıkıntı yok. Kupada kasımdan sonra oynayalım, ligde de 30-35 maç oynayalım bitsin. Ya kardeşim... Başarılı olmak istiyorsan 60'tan aşağı maç oynamayacaksın. Futbolculara gidelim, onlar da bakmayın siz, benden ayrı düşünmüyordur. 27-28-29 veya 30 kişilik kadrolarda oyunculara maaş ödüyorsanız, o zaman haftanın belirli günlerinde... Her takım bilimsel olarak hazırlanıyor. Belli bir saat sonra kendinize dönersiniz." açıklamasında bulundu.

"ÇOK PARA HARCAMAK BAŞARIYI GARANTİ ETMEZ"

Şenol Güneş, "Çok transfer yapmak veya çok para harcamak başarıyı garanti etmez. Fatih hocanın da dediği gibi, akıl yoksa işe yaramaz. Çok olsa da yaramaz. Para bir araçtır, asıl amaç futbolcu yetiştirmektir. Fransa'da PSG para harcarken Monaco da şampiyon oldu." ifadelerini kullandı.

"BEN EN BÜYÜKLERİYİM"

Mustafa Denizli, "Aynı jenerasyonuz ama ben en büyükleriyim. Yaş olarak..." dedi. Araya giren Fatih Terim esprili bir şekilde "Yaş olarak ben en küçükleriyim... İkisinin de takım kaptanıyım, bir dakika..." dedi. Fatih Terim'in bu sözleri sonrası tüm salon kahkahaya tutuldu.