SPOR

Mustafa Denizli Çaykur Rizespor iddialarına cevap verdi

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 07.09.2018 12:04 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıracağını açıklayan Çaykur Rizespor'da Mustafa Denizli sesleri yükselmeye başladı. Bu konu üzerine tecrübeli teknik adam bir açıklama yaptı.

Mustafa Denizli Çaykur Rizespor iddialarına cevap verdi

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da yönetim, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırmak üzere. Diğer taraftan yeni teknik direktör konusunda çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibinin gündeminde Mustafa Denizli yer alıyor.

Mustafa Denizli, Çaykur Rizespor'la ilgili olarak konuştu. Daha önce de kariyerinde Çaykur Rizespor'u çalıştıran deneyimli teknik adam, "Rize'yi seviyorum. Nasip, kısmet." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İbrahim Üzülmez konusunda henüz yeni bir açıklama yapmayan Çaykur Rizespor'un bu hafta teknik direktör konusunu çözüme kavuşturması bekleniyor.

Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı takımlar

1987-1989: Galatasaray

1989-1990: Alemannia Aachen (Almanya)

1990-1992: Galatasaray

1994-1996: Kocaelispor

1996-2000: Türkiye

2000-2002: Fenerbahçe

2003-2004: Manisaspor

2004-2006: PAS (İran)

2006-2007: Persepolis (İran)

2008-2010: Beşiktaş

2011-2012: Persepolis

2013: Çaykur Rizespor

2013-2014: Hazar Lenkeran (Azerbaycan)

2015-2016: Galatasaray

2017: Eskişehirspor (FUTBOL ARENA)

PARTNERBu video sosyal medyayı sallıyorBu video sosyal medyayı sallıyor
Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...
Çaykur Rizespor Aykut Kocaman'a teklif götürecekÇaykur Rizespor Aykut Kocaman'a teklif götürecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Çaykur Rizespor mustafa denizli

En Çok Okunan Haberler

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Galatasaray Sinem Ataş'ı transfer etti

Galatasaray Sinem Ataş'ı transfer etti

Fenerbahçe'de Roberto Soldado isyan etti

Fenerbahçe'de Roberto Soldado isyan etti

''Milli takım benim için bitti''

''Milli takım benim için bitti''

Beşiktaş'ta Adriano 1+1 yıllık teklifi kabul etti

Beşiktaş'ta Adriano 1+1 yıllık teklifi kabul etti

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mustafa Denizli Çaykur Rizespor iddialarına cevap verdi

Mustafa Denizli Çaykur Rizespor iddialarına cevap verdi

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Çaykur Rizespor Aykut Kocaman'a teklif götürecek

Çaykur Rizespor Aykut Kocaman'a teklif götürecek

Çaykur Rizespor, İbrahim Üzülmez'le yollarını ayırma kararı aldı

Çaykur Rizespor, İbrahim Üzülmez'le yollarını ayırma kararı aldı

Çaykur Rizespor Oleksandr Gladky ile yıllık sözleşme imzaladı!

Çaykur Rizespor Oleksandr Gladky ile yıllık sözleşme imzaladı!

Mehmet Uslu: Hedefimiz Antalyaspor deplasmanından ilk galibiyeti almak

Mehmet Uslu: Hedefimiz Antalyaspor deplasmanından ilk galibiyeti almak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.