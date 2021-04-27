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Mustafa Denizli Altay ile anlaşmaya vardı

27.04.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, play off mücadesi öncesinde sürpriz bir şekilde teknik direktör Osman Özköylü ile yollarını ayırmıştı. Ege ekibinin başkanı Özgür Ekmekçioğlu, teknik direktörlük için tecrübeli hoca Mustafa Denizli'ye basın toplantısı düzenleyerek takımın başına geçmesi için çağrıda bulundu.

Mustafa Denizli Altay ile anlaşmaya vardı

TFF 1. Lig'de deplasmanda Akhisarspor'a 2-0 yenilerek ilk iki şansını kaybeden, kritik maç öncesi de gece yarısı Osman Özköylü ile yollarını ayıran Altay'da yönetim, yeni teknik direktörü Muttsafa Denizli!

Altay'da Mustafa Denizli'nin yardımcılığını ise Gökhan Karaaslan'ın yapacağı öğrenildi.

Futbol kariyerinde 18 yıl Altay formasını giyen Mustafa Denizli, 3 kez de gol krallığı yaşamış ancak antrenörlük kariyerinde Altay'ı hiç çalıştırmamıştı.

MESAJ GÖNDERMİŞTİ

Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, Mustafa Denizli'ye takımın teknik direktörü olması için çağrıda bulundu. Tecrübeli hoca 'Göreve hazırım' cevabını verdi.

Mustafa Denizli yaptığı açıklama ile Altay’dan bir ücret talep etmesinin mümkün olmadığını bildirirken, şu ifadeleri kullandı:

"İçinden yetiştiğim, bir ferdi olmaktan gurur duyduğum büyük Altay camiasından ilk kez böyle bir davet aldım. Öncelikle bu nazik davet için teşekkür ederim. Bu sezon çalışmama kararını aldığım için pek çok kulüpten gelen teklifi geri çevirdim. Ancak, Mustafa Denizli olmamda en büyük katkısı olan kulübümün bu davetini geri çevirmem takdir edersiniz ki çok kolay değil.

Altay’ın değerli yöneticilerinden bir ricam var;

1-) Kulübün çok geniş bir kadrosu var; bu kadronun verimli bir sayıya indirilmesi gerektiğini düşünüyorum

2-) ikincisi ve en önemlisi. Benim Altay’dan bir ücret talep etmem mümkün değil. Kendilerinin Bana teklif etmeyi düşündükleri ücretin, Mehmetçik Vakfı ile Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na bağışlanmasını rica ediyorum.

Bu iki önemli konuda şartlar Yerine getirildiğimde camiama olan gönül borcumu ödemeye ve elimden gelen tüm gayreti sarfetmeye hazırım.

Çarşamba günü sayın Başkan ile biraraya gelip bu nihai adımı atacağımızın bilinmesini isterim"

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 10 yorum
halen doymayan fatih terim duysun forma aşkı nedir öğrensin
ya artık şu TERİM, M.Denizli bilmem ne bu fosillerin devri bitsin genç teknik adamlar görev alsın, bırakın artık okan,sergen,erol,hamza,tuna bu adamlar iş yapsın bıktık ya bıktık
örnek olmuş ama bizim paragözler yine anlamazlar bu davranışı

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