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Mustafa Denizli'den Arda Turan itirafı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 19.10.2018 08:37 | Son Güncelleme

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Arda Turan'la ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

Mustafa Denizli'den Arda Turan itirafı

Geçtiğimiz haftalarda Kasımpaşa'nın başına geçen Mustafa Denizli, TGRT Haber'de yayınlanan Maç Yeni Başlıyor programında Arda Turan'la ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

İşte Mustafa Denizli'nin açıklamaları:

Nobre sözleri

Nobre'nin benimle ilgili 'Çalıştığım en iyi teknik adam' demesinin en önemli nedeni; bana güvenmesi ve adil karar verdiğime inanması. Sportif direktör, ünvan olarak teknik adamın üzerinde görülen bir ünvan. Bu teknik adamın üzerindeki ünvan, taşıyan kii tecrübesiyle, bilgisiyle, tespitleriyle benden daha iyi durumda olabilir mi! Eğer olursa zaten başımızın üzerinde yeri var.

'Yıllarca o yarışın içerisinde olmuş birisiyim'

Biz ligde diğer takımların rakibi olmak pozisyonundayız. Yani diğerleri, şampiyonluk yaşamış takımlar, biz onlara rakip olabilirsek zaten olağanüstü bir başarı yakalamış oluruz. Fakat, şampiyonluk kelimesi işin içine girdiği zaman bu müthiş bir baskı yaratır. Bu manada biz önümüzdeki diğer takımların biraz gerisindeyiz. Telafi edilmeyecek bir durum mu, asla değil. Ben yıllarca o yarışın içinde olmuş birisiyim.

"Arda'ya 'Türkiye'ye tatile bile gelme' dedim"

Arda Turan'ın yüzüne de söyledim, 'Türkiye'ye tatile bile gelme' dedim. Arda bir değerdir. Ona en büyük dersi kendisi verir. Cenk de Türkiye'ye gelmesin. Kariyeri gerileyecekse gelmesin.

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başakşehir Kasımpaşa arda turan Spor Toto Süper Lig mustafa denizli

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