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Mustafa Denizli: Fenerbahçe galibiyeti hak etti

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 04.05.2019 22:44 | Son Güncelleme

Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, 3-1 kaybedilen Fenerbahçe maçının ardından konuştu. Fenerbahçe’nin daha çok isteyen taraf olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, beklemedikleri bir oyun ortaya koyduklarını ifade etti.

Mustafa Denizli: Fenerbahçe galibiyeti hak etti

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-1 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Mustafa Denizli, müsabakada daha fazla üreten ve isteyen sarı-lacivertli takımın galibiyeti hak ettiğini söyledi.

Denizli, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zorlu bir 90 dakika oynadıklarını belirterek, "Hazırlıklarımızı, bunun üzerine yaptık. Ama hazırlıklarımızın sonuca gitmesi performansla paraleldir. Bu sezon oynadığımız bazı karşılaşmalarda hak etmediğimiz sonuçlar aldık. Ancak bu maç için bu ifadeyi kullanmak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Müsabakada Fenerbahçe'den daha az pozisyon bulduklarının altını çizen deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe bizden daha fazla üretti ve istedi. İkinci yarıda Stipe Perica'nın karşı karşıya pozisyonu gol olsa belki değişebilirdi. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durum ve isteği, bizi geçmesi için yeterliydi. Fenerbahçe hak ettiği bir sonuç aldı. Biz de hak ettiğimiz bir mağlubiyet yaşadık. Üzülüyoruz ama neticede rakibin oynamasına müsade ederseniz bu sıkıntıları yaşıyorsunuz. Yediğimiz gollerin hepsi VAR ile tespit edilen kritik goller oldu. Oyun ve sonuç olarak da beklemediğimiz bir 90 dakika yaşadık."

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