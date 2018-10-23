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Mustafa Denizli, Fenerbahçe'yi geçti! 2 maçta...

KASIMPAŞA HABERLERİ  | 23.10.2018 11:50 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, 2.bitirdiği geçen sezon, 78 golle ligin en skorer takımı olmuştu. Cocu yönetiminde ise 9 haftada sadece 6 kez fileleri sarsan Fenerbahçe, bu alanda dibe vurdu.

Mustafa Denizli, Fenerbahçe'yi geçti! 2 maçta...

Sarı-Lacivertliler, 2. bitirdiği geçen sezon, 78 golle ligin en skorer takım olmuştu. Cocu yönetiminde ise 9 haftada sadece 6 kez fileleri sarsarak bu alanda dibe vurdular. İşin ilginç yanı, bu 6 golden 2’sini, şu anda takımda olmayan Giuliano ile Josef de Souza kaydetti! Sarı- Lacivertliler’de kadroda bulunan isimler arasında ise sadece 3 isim gol atma sevinci yaşadı: Ayew (2), Slimani ve Eljif Elmas...

Diagne’den 10 gol

Türk futbolunun efsanelerinden biri olan Mustafa Denizli, Kasımpaşa’yla birlikte Süper Lig’e geri döndü. Kariyeri boyunca oynattığı heyecan verici futbolla ön plana çıkan kurt teknik adam, Lacivert- Beyazlılar’da da müthiş bir başlangıç yaptı.

Göztepe’yi 3-1 mağlup eden Kasımpaşa, Akhisar karşısında ise sadece 22 dakikada 5 kez fileleri sarstı. Mustafa Denizli, sadece 2 maçta 8 gole ulaşıp Fenerbahçe’yi geçerken, Paşa’nın golcüsü Diagne de tek başına 10 kez ağları havalandırdı. Mustafa Denizli, Fenerbahçe ile şampiyon olduğu 2001’de Sarı- Lacivertliler 34 maçta attığı 82 golle en skorer takım olmuştu. (FANATİK)

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Kasımpaşa 5-0 AkhisarsporKasımpaşa 5-0 Akhisarspor
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Kasımpaşa Spor Toto Süper Lig mustafa denizli

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