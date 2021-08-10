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Mustafa Denizli'nin hedefi Altay'ı ligde kalıcı yapmak

10.08.2021 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in tecrübeli teknik adamlarından Mustafa Denizli, altyapısında yetişip bir dönem kaptanlığını da yaptığı Altay'ın Süper Lig'de kalıcı olmasını hedeflediğini söyledi.

Mustafa Denizli'nin hedefi Altay'ı ligde kalıcı yapmak

Mustafa Denizli, AA muhabirine, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptıkları ikinci etap kampını tamamladıklarını söyledi.

Erzurum'da öncelikli olarak fizik ağırlıklı çalışmalar yaptıklarını anlatan Denizli, "Süper Ligin başlamasına kısa süre var. Ümidim ligin başlamasına kadar önemli gördüğümüz bir takım eksiklikleri hem sayısal hem de oyun olarak telafi ederiz" ifadelerini kullandı.

Genç oyuncularla kadrolarını takviye ettiklerini anlatan Denizli, transfer politikalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Aşağı yukarı kadromuza dahil ettiğimiz futbolcuların tamamı genç sınıfına girecek futbolcular. Bunu iki nedenle yapıyoruz. Birincisi uzun vadeli camiaya fayda sağlasınlar, ikincisi de maliyetlerinin çok daha üzerinde talipleri çıkarsa kulüp adına bunları değerlendirmek. Bu iki konu bizim için önemli. Hem yeteri kadar oyunculardan istifade etmek hem de ileride mali konularda kulübe büyük destek sağlayacak transferlerinde önünü açmak istiyoruz."

"OYUN PLANIMIZI DAHA DA GELİŞTİRECEĞİZ"

Futbol kulüplerinin 5-6 haftadan önce ligde ideal kadrolarına kolay kolay ulaşamayacaklarına vurgu yapan Denizli, ilk haftalarda skorların önemli olmadığını ve ideal kadroları bulmanın zaman alacağını söyledi.

Deneyimli teknik adam, ligin ilk haftalarında puan kaybetmemeye çalışacaklarını anlatarak, "Biz bu haftaları hem iyi sonuçlarla geçmeye çalışacağız hem de takımımızın iskeletini oluşturacak arkadaşlarımızı ve oyun planımızı daha da geliştireceğiz" diye konuştu.

Altay'ın 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıktığına işaret eden Denizli, "Bizim belki de son yıllardaki en mutlu dönemimizdi. Tabii ki bütün gençlik yıllarımı geçirdiğim camia uzun süredir de Süper Lig'den uzaktaydı. Dolayısıyla tutunmaya gelmiyoruz. Burada Altay çok uzun süre kalıcı oldu. Yani biz bunu tekrar uzun süreli bir yolculuğa çıkarmak istiyoruz" dedi.

"ALTYAPISINDA YETİŞTİĞİM TAKIMDA TEKNİK DİREKTÖR OLMAK FARKLI DUYGU"

Denizli, altyapısında yetiştiği takıma teknik direktör olarak gelmesinin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, şunları dile getirdi:

"Bu farklı bir duygu. Yani zaten futbolculuk yönünden formasını giydiğim çok kulüp olmadı. Son yılımda Galatasaray forması giydim ama bütün hayatım Altay formasıyla geçti, altyapısında yetiştim. Buradaki hisler gerçekten çok farklı. Yani birçok camiada görev yaptım ve hepsi son derece gurur verici görevlerdi. Ama burada farklı duygular hissediyorsun. Yani geriye dönüp baktığın zaman bu çıktığın yolculukta bugün gelip oturduğun koltuk, köşe taşlarını döşeyen kulüp ve seni yetiştiren kulüp. Saha içerisinde takım kaptanı olarak yıllarca katkı sağlamaya çalıştık. Dolayısıyla Altay'a bu manada katkı sağlamak, şimdi de onun çıktığı bu yeni serüvende başında hocası olarak olmak tabii ki farklı duygular hissettirir."

Futbol kariyerini Altay'da bitirme hedefiyle ilgili de Denizli, "Ona kısmet diyelim. Yani parantezi açtığımız yerde kapatır mıyız bilemem ama o da ayrıca güzel bir şey olur" şeklinde konuştu.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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