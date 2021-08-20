SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Altay
  4. Mustafa Denizli, Süper Lig'de 200. galibiyet peşinde

Mustafa Denizli, Süper Lig'de 200. galibiyet peşinde

20.08.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de 3 ayrı takımla şampiyonluğa ulaşan tek isim olan Mustafa Denizli, Altay'ın başında lig tarihindeki 200. galibiyetini almak için mücadele edecek.

Mustafa Denizli, Süper Lig'de 200. galibiyet peşinde

Süper Lig'de Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kasımpaşa'yı çalıştıran Denizli, futbolculuk kariyerine başladığı Altay'ı Süper Lig'e çıkardıktan sonra bu sezon da takımın başındaki mücadelesini sürdürüyor.

Lig geçmişinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Denizli, TFF 1. Lig'in yanı sıra Almanya, Azerbaycan ve İran'da çeşitli ekipleri çalıştırırken, A Milli Futbol Takımı'nda da görev aldı.

Mustafa Denizli'nin Süper Lig'de bugüne kadar çalıştırdığı takımlar 360 karşılaşmada 199 galibiyet, 79 beraberlik ve 82 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda 679 gol atan ekipler, kalelerinde 411 gol gördü.

Altay, yarın konuk olacağı Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ettiği takdirde, Mustafa Denizli Süper Lig kariyerindeki 200. galibiyetine ulaşacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ozan Tufan Watford'daOzan Tufan Watford'da
Yarı mumyalanmış halde bırakılmış! Pompeii'de şaşırtan keşif: Kulakları ve saçları... Yarı mumyalanmış halde bırakılmış! Pompeii'de şaşırtan keşif: Kulakları ve saçları...
İşte Mustafa Denizli'nin hedefiİşte Mustafa Denizli'nin hedefi
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aşı olmayanlarla ilgili yeni karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Aşı olmayanlarla ilgili yeni karar

Ünlü oyuncu yoğun bakımda! "Dualarınızı eksik etmeyin"

Ünlü oyuncu yoğun bakımda! "Dualarınızı eksik etmeyin"

F.Bahçe tur kapısını araladı

F.Bahçe tur kapısını araladı

Terim'den TFF'ye gönderme

Terim'den TFF'ye gönderme

Ali Koç'tan transfer açıklaması

Ali Koç'tan transfer açıklaması

PFDK Marcao'nun cezasını açıkladı

PFDK Marcao'nun cezasını açıkladı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Takım arkadaşına saldırmıştı! Yeni gelişme

Takım arkadaşına saldırmıştı! Yeni gelişme

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Canlı yayında transferi açıkladı

Canlı yayında transferi açıkladı

Galatasaray'dan Marcao açıklaması

Galatasaray'dan Marcao açıklaması

Marcao, Kerem'e neden saldırdı? İşte perde arkası...

Marcao, Kerem'e neden saldırdı? İşte perde arkası...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.