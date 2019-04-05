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Mustafa Kaplan: Fenerbahçe maçını kazanacağız

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.04.2019 11:57 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Fenerbahçe ile pazar günü oynayacakları karşılaşmada tüm hazırlıklarını kazanmak üzerine yaptıklarını söyledi.

Mustafa Kaplan: Fenerbahçe maçını kazanacağız

İki sarı-lacivertli ekibin karşılaşması öncesinde AA muhabirine değerlendirmede bulunan Kaplan, "Milli maç arasını iyi değerlendirdik. İki takım için de önemli bir maç. 31 puanlı iki takımın maçı. Planlarımızı kazanmak için yapıyoruz. Arkamızda büyük bir taraftar desteğimiz olacak. Hazırlıklarımızı tamamen kazanmak üzerine kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Camia olarak kenetlendiklerini, taraftarları da arkalarına alarak maçı kazanmak istediklerini anlatan Kaplan, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe'nin deplasman grafiği düşük görünüyor. Bizim de iç sahada iyi gidişimiz var. Gruptan tüm oyuncularımıza videolar gönderdik. Fenerbahçe'nin tüm her şeyini analiz olarak oyuncularımıza ezberletmeye başladık. Bizim de iyi yönlerimiz var. Onlar da bize göre önlemler alıyorlardır. Sonuçta Fenerbahçe büyük bir camia. Biz de Ankaragücüyüz, biz de büyük bir camiayız. 1907'de kurulan bir Fenerbahçe ve 1910'da kurulan bir Ankaragücü var. Hiçbir rakipten korkumuz yok. Bu tür maçlara futbolcular kendiliğinden motive oluyorlar."

KAZANAN BİR ADIM ÖNE GEÇECEK

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kaplan, Fenerbahçe'de çekindiği futbolcular bulunduğunu buna da önlem alacaklarını kaydetti.

"Fenerbahçe'de çekindiğim oyuncu var tabii ki" diyerek sözlerini sürdüren Mustafa Kaplan, "Mehmet Ekici'nin duran toplarda etkili olduğunu biliyoruz. Valbuena, Dirar, Moses etkili oyuncular. Isla ve Hasan Ali savunmadan hücuma iyi çıkan oyuncular. Orta sahada Tolgay'ın pas trafiği. Bunların bireysel videolarını hazırladık ve oyuncularımızla paylaştık. Onların bireysel oyuncuları var. İyi bir maç olacak. Taraftarın desteğiyle kazanacağız. Sonuç önemli değil. 1-0 olsun bizim olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Eryaman Stadı'na çıkacaklarını ve korakor oynayarak kazanacaklarını savunan tecrübeli teknik direktör, "Kazanan bir adım öne geçecek. Kaybeden takım da moral ve motive olarak sıkıntı yaşayacaktır." diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma barajının 39 olacağını iddia eden Kaplan, "Biz bu takımı ligde tutacağız. İkinci yarıda iyi bir ekip kurduk. Kenetlenen bir oyuncu grubu var." diyerek sözlerini tamamladı.

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