Mustafa Kaplan: Fenerbahçe maçını kazanacağız

İki sarı-lacivertli ekibin karşılaşması öncesinde AA muhabirine değerlendirmede bulunan Kaplan, "Milli maç arasını iyi değerlendirdik. İki takım için de önemli bir maç. 31 puanlı iki takımın maçı. Planlarımızı kazanmak için yapıyoruz. Arkamızda büyük bir taraftar desteğimiz olacak. Hazırlıklarımızı tamamen kazanmak üzerine kuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Camia olarak kenetlendiklerini, taraftarları da arkalarına alarak maçı kazanmak istediklerini anlatan Kaplan, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe'nin deplasman grafiği düşük görünüyor. Bizim de iç sahada iyi gidişimiz var. Gruptan tüm oyuncularımıza videolar gönderdik. Fenerbahçe'nin tüm her şeyini analiz olarak oyuncularımıza ezberletmeye başladık. Bizim de iyi yönlerimiz var. Onlar da bize göre önlemler alıyorlardır. Sonuçta Fenerbahçe büyük bir camia. Biz de Ankaragücüyüz, biz de büyük bir camiayız. 1907'de kurulan bir Fenerbahçe ve 1910'da kurulan bir Ankaragücü var. Hiçbir rakipten korkumuz yok. Bu tür maçlara futbolcular kendiliğinden motive oluyorlar."