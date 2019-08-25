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Mustafa Kaplan: Gazişehir maçında 3 puan için oynayacağız

GENÇLERBİRLİĞİ HABERLERİ  | 25.08.2019 12:50 | Son Güncelleme

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacakları Gazişehir Gaziantep karşısına 3 puan amacıyla çıkacaklarını söyledi.

Mustafa Kaplan: Gazişehir maçında 3 puan için oynayacağız

Kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Mustafa Kaplan, müsabaka öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Ligin ilk haftasında aldıkları yenilginin kendilerini derinden üzdüğünü belirten Kaplan, "Kazanmak üzere planlar yaptığımız bir maçta 10 kişi kaldıktan sonra kaybettik. Bizi derinden üzdü. Kaybetmek aklımızdan geçmiyordu." ifadelerini kullandı.

Kaplan, oyuncularına inancının tam olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"İlk yarı üretkenliğimiz azdı. Geride de pozisyon vermedik ama ilk yarı üçüncü bölgede istediklerimizi de yapamadık. İkinci yarı 10 kişi kalınca daha iyi oynadık. Oyuncumuz atılmasa maçı rahatlıkla kazanabilirdik. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirsek de kazanabilirdik. Oyuncularıma çok inanıyorum. Neticede kaybettik. Kazanan takımı tebrik ederiz. Önümüzdeki Gazişehir Gaziantep maçına bakıyoruz. Gaziantep'e 3 puan için gideceğiz."

"HER ZAMAN KAZANMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ"

Oyuncularının ligin ilk haftası alınan yenilginin şokunu çabuk atlattıklarını dile getiren Mustafa Kaplan, ekibinin moral ve motivasyonunun yerinde olduğunu söyledi.

Kaplan, Gazişehir Gaziantep'i iyi incelediklerine değinerek, şunları kaydetti:

"Gazişehir, lige yeni çıkıp 13-14 transfer yapan bir takım. Onlar da ilk hafta Fenerbahçe'ye yenildiler. Biz de iyi bir ekibiz. Oyuncularımız kaliteli, yürekli oyuncular. Çok çabuk toparladılar. Üzerimizden baskıyı attık, motive oldular. Pazartesi günkü maçtan 3 puanla dönmek istiyoruz. Tüm planlarımız bunun üzerine kurulu. Rakip kim olursa olsun biz her zaman kazanmak için sahada olacağız."

Futbolcular arasında uyum sorunu olmadığına değinen Kaplan, şöyle devam etti:

"Gelenlerin çoğu birbirini tanıyan oyuncular. Altyapıdan gelen oyuncular da birbirlerini tanıyor. Takım kaptanlarımızın yerli ve yabancı futbolcularla da diyaloğu iyi."

"ELİMİZDEKİ TÜM OYUNCULARDAN FAYDALANMAK İSTİYORUZ"

Çaykur Rizespor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Flavio da Silva Ramos'un Gazişehir Gaziantep'e karşı forma giyemeyececeğini hatırlatan Mustafa Kaplan, kadroda bazı değişikliler yapabileceğini söyledi.

Kaplan, tüm maçlarda kazanmaya yönelik planlar yaptığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Sakatlık, ceza olmadığı sürece, rakip kim olursa olsun ben maçı kazanacak oyuncularla oynarım. Bazı oyuncuları kenarda bekletip hamle oyuncusu olarak kullanabilirim. Stoper cezalı olduğu için Yasin ya da Arda oynayabilir. Yeni transfer Fabricio Baiano yetişirse pazartesi orta sahada oynatmayı düşünüyoruz. Maçı kazanmak, orta sahaya destek olmak için farklı şeyler deneyebiliriz. Hücuma destek olacak oyuncuları düşünüyorum."

"GENÇ OYUNCULARI ÜLKE FUTBOLUNA KAZANDIRMAMIZ LAZIM"

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'ya transfer olan Yıldırım Mert Çetin sonrası takımdaki genç oyuncuların daha motive olduğunu yorumunu aktaran Kaplan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mert'in gidişi sonrasında herkes kendisine bir hedef koydu. Genç oyuncular Mert gibi olmak istiyor, bu da bizim işimizi kolaylaştırıyor. Mert sonrası genç oyuncular Berat'ın, Arda'nın, Abdullah'ın önü açıldı. Genç oyuncuları ülke futboluna kazandırmamız lazım. Elimizdeki tüm oyunculardan faydalanmak istiyoruz."

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