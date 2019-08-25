Mustafa Kaplan: Gazişehir maçında 3 puan için oynayacağız

Kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Mustafa Kaplan, müsabaka öncesi AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Ligin ilk haftasında aldıkları yenilginin kendilerini derinden üzdüğünü belirten Kaplan, "Kazanmak üzere planlar yaptığımız bir maçta 10 kişi kaldıktan sonra kaybettik. Bizi derinden üzdü. Kaybetmek aklımızdan geçmiyordu." ifadelerini kullandı. Kaplan, oyuncularına inancının tam olduğunu aktararak, şöyle konuştu: "İlk yarı üretkenliğimiz azdı. Geride de pozisyon vermedik ama ilk yarı üçüncü bölgede istediklerimizi de yapamadık. İkinci yarı 10 kişi kalınca daha iyi oynadık. Oyuncumuz atılmasa maçı rahatlıkla kazanabilirdik. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirsek de kazanabilirdik. Oyuncularıma çok inanıyorum. Neticede kaybettik. Kazanan takımı tebrik ederiz. Önümüzdeki Gazişehir Gaziantep maçına bakıyoruz. Gaziantep'e 3 puan için gideceğiz." "HER ZAMAN KAZANMAK İÇİN SAHADA OLACAĞIZ" Oyuncularının ligin ilk haftası alınan yenilginin şokunu çabuk atlattıklarını dile getiren Mustafa Kaplan, ekibinin moral ve motivasyonunun yerinde olduğunu söyledi.

Kaplan, Gazişehir Gaziantep'i iyi incelediklerine değinerek, şunları kaydetti: "Gazişehir, lige yeni çıkıp 13-14 transfer yapan bir takım. Onlar da ilk hafta Fenerbahçe'ye yenildiler. Biz de iyi bir ekibiz. Oyuncularımız kaliteli, yürekli oyuncular. Çok çabuk toparladılar. Üzerimizden baskıyı attık, motive oldular. Pazartesi günkü maçtan 3 puanla dönmek istiyoruz. Tüm planlarımız bunun üzerine kurulu. Rakip kim olursa olsun biz her zaman kazanmak için sahada olacağız." Futbolcular arasında uyum sorunu olmadığına değinen Kaplan, şöyle devam etti: "Gelenlerin çoğu birbirini tanıyan oyuncular. Altyapıdan gelen oyuncular da birbirlerini tanıyor. Takım kaptanlarımızın yerli ve yabancı futbolcularla da diyaloğu iyi." "ELİMİZDEKİ TÜM OYUNCULARDAN FAYDALANMAK İSTİYORUZ" Çaykur Rizespor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Flavio da Silva Ramos'un Gazişehir Gaziantep'e karşı forma giyemeyececeğini hatırlatan Mustafa Kaplan, kadroda bazı değişikliler yapabileceğini söyledi. Kaplan, tüm maçlarda kazanmaya yönelik planlar yaptığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: