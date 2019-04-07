Mustafa Kaplan: Öncelikli hedefimiz ligde kalıp, gelecek sezon için plan yapmak

Spor Toto Süper Lig’in 27. hafta müsabakasında MKE Ankaragücü sahasında Fenerbahçe’yle oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe maçına uzun süredir hazırlandıklarını aktaran Kaplan, "Üzgünüm, kazanacağımız maçı berabere bitirdik. İlk yarı verdiğimiz ve ürettiğimiz pozisyonlar var. Özellikle maçın son 15 dakikalık bölümde gol atabilirdik. 3 Haftadır biz sürekli Fenerbahçe’nin üzerine çalıştık. Hasan Ali Kaldırım’ın attığı gole çok çalıştık. Fenerbahçe’den aldığımız 1 puana sevinememe rağmen yine de iyidir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"BOYD 40 DERECE ATEŞLE OYNADI"

Basın mensuplarının 'neden geç değişiklik yaptınız' sorusuna, "Boyd 40 derecelik bir ateşle oynadı. Odada Boyd’la konuştuğumda, ‘Ben de oyunculuğum döneminde böyle maçlara çıktım. Maça çıkarsın 2 gol atarsın, biz de kazanırız’ dedim. Nitekim Boyd golünü attı ama kazanamadık" şeklinde cevap verdi.