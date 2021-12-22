Mustafa Keser ile Bülent Ersoy arasındaki gerilimde son dakika gelişmesi! "Hakaret edip beni aşağıladı"

Benzemez Kimse Sana programını birlikte sunan Mustafa Keser ile Bülent Ersoy arasında son dakika gelişmesi yaşanıyor. İki usta sanatçı Benzemez Kimse Sana programını sadece iki bölüm sunabildi.

"SENİ DİVA DEĞİL DİVAN YAPARLAR"

Bülent Ersoy, “Benzemez Kimse Bize” adlı programdaki partneri Mustafa Keser’in kendisi için “Seni diva değil divan yaparlar, hiçbir halt bildiğin yok senin” şeklinde sözler söylediğini öne sürmüştü.

1 TL’LİK TAZMİNAT DAVASI

Keser’in bu sözleriyle kendisine hakaret ettiğini ve kişilik haklarına saldırdığını belirten Ersoy, 1 TL'lik manevi tazminat davası açtı. Sanatçı dava dilekçesinde, iç dünyasında travma yaşadığını ve toplum önünde itibarının sarsıldığını öne sürdü.

KARŞI DAVA AÇTI

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Mustafa Keser de bu davaya karşı dava ile yanıt verdi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne avukatı Kazım Pınarbaşı aracılığıyla başvuran Keser, Bülent Ersoy’un programda kendisine “Kürdo” diye hitap ettiğini öne sürdü.

Hakaret ettiğini, aşağıladığını ve kişilik haklarının zarar gördüğünü belirten Mustafa Keser, Bülent Ersoy’dan 1 TL manevi tazminat istedi.

"SON PROGRAM, KOVULDUK"

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Bülent Ersoy'un canlı yayına sarhoş çıktığını iddia etmişti. Hakkında kısa süre içinde çok sayıda tweet atılan Diva, "Ağzıma yudum bir şey koymadım. Olsa zaten söylerim" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Yıldız Tilbe'nin konuk olduğu programın ilk bölümünde; mikrofonu açık kalan Bülent Ersoy'un "Son program kovulduk" dediği duyulmuştu.



