Mustafa Muhammed için karar verildi! Galatasaray golcü ismi kampa davet edecek

Galatasaray'ın Fransız ekibi Nantes'e kiralık olarak gönderdiği golcüsü Mustafa Muhammed geçtiğimiz günlerde LGBT+ forması giymek istemediği için cezalandırılmıştı. Yaşanan bu durum sonrası Fransa'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mısırlı golcünün geleceği merak konusu olurken, Galatasaray yönetimi kararını verdi.
Sarı kırmızılılar 3 yıl daha kontratı bulunan Mısırlı golcünün yeni sezonda tekrar Galatasaray formasını giymesi için girişimde bulunulacak. Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Nantes'ta çıktığı 48 resmi maçta 11 gol, 4 asistlik performans sergileyen Mohamed'i, Cimbom'un 2023-24 sezonu için hazırlık kampına davet edecek.
Sezon başında 250 bin Euro'ya Nantes'a kiralık olarak gönderilen yıldız golcü için Fransız temsilcisi 15 Haziran 2023'e kadar bonservisini satın alma opsiyonunu elinde bulunduruyor.