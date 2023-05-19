Mustafa Muhammed için karar verildi! Galatasaray golcü ismi kampa davet edecek

Galatasaray'ın Fransız ekibi Nantes'e kiralık olarak gönderdiği golcüsü Mustafa Muhammed geçtiğimiz günlerde LGBT+ forması giymek istemediği için cezalandırılmıştı. Yaşanan bu durum sonrası Fransa'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mısırlı golcünün geleceği merak konusu olurken, Galatasaray yönetimi kararını verdi.

KAMPA DAVET EDİLECEK

Sarı kırmızılılar 3 yıl daha kontratı bulunan Mısırlı golcünün yeni sezonda tekrar Galatasaray formasını giymesi için girişimde bulunulacak. Bu sezon kiralık olarak forma giydiği Nantes'ta çıktığı 48 resmi maçta 11 gol, 4 asistlik performans sergileyen Mohamed'i, Cimbom'un 2023-24 sezonu için hazırlık kampına davet edecek.

SON TARİH 15 HAZİRAN

Sezon başında 250 bin Euro'ya Nantes'a kiralık olarak gönderilen yıldız golcü için Fransız temsilcisi 15 Haziran 2023'e kadar bonservisini satın alma opsiyonunu elinde bulunduruyor.

