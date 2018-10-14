SPOR

Mustafa Reşit Akçay Aykut Kocaman'dan özür diledi!

TFF 1. LİG HABERLERİ  | 14.10.2018 16:56 | Son Güncelleme

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Konyaspor'da Aykut Kocaman'dan sonra göreve başladığı dönemde elinde veri olmadığını söylemişti. Mustafa Reşit Akçay, bu sözleri nedeniyle Aykut Kocaman'dan özür diledi.

Mustafa Reşit Akçay Aykut Kocaman'dan özür diledi!

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, Aykut Kocaman ile ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Meslektaşıma bir hayal kırıklığı ve ruhunda acı yaşatmışsam özür dilerim" dedi.

Aykut Kocaman'ın ardından Konyaspor'da göreve getirilen Akçay, o dönem göreve başladığında elinde veri olmadığı yönündeki ifadeleri üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Akçay'ın ifadeleri şöyle;

"Meslektaşlarım aleyhinde bugüne kadar hiçbir eleştiri yapmadan yaşadım. Kamuoyunun bakış açısından çok Aykut hocamın (Kocaman) bakış açısıdır benim için önemli olan! Bilgim dışı dost ilişkisi ile yazılan bu mesaj bir konu ile ilgili sanılmış ve dosta yazılmıştır.

Dostum olarak gördüğüm Aykut hocamın bu konuyu bu hassasiyetle görmesi en büyük dileğimdir. "Altın her yerde altındır yere de düşse..."

Şayet meslektaşıma bir hayal kırıklığı ve ruhunda acı yaşatmışsam özür dilerim! Sehven de olsa bu durumun yaşanmasından son derece üzgünüm."

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Seyit Mehmet Özkan: Bayern Münih Cengiz Ünder'le ilgileniyorSeyit Mehmet Özkan: Bayern Münih Cengiz Ünder'le ilgileniyor
Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ hastaneye kaldırıldıGiresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mustafa reşit akçay aykut kocaman

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük skandal

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Rahip Brunson'ın Anne-Babasından Erdoğan için mesaj var: Onun için dua ediyoruz!

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Galatasaray'ı sarsan haber! UEFA'dan 3 yıl men...

Arda Turan'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Arda Turan'ın olay fotoğrafı ortaya çıktı

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Başakşehir'den Arda Turan için flaş karar!

Yok artık Arda Turan!

Yok artık Arda Turan!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Reşit Akçay Aykut Kocaman'dan özür diledi!

Mustafa Reşit Akçay Aykut Kocaman'dan özür diledi!

Seyit Mehmet Özkan: Bayern Münih Cengiz Ünder'le ilgileniyor

Seyit Mehmet Özkan: Bayern Münih Cengiz Ünder'le ilgileniyor

Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ hastaneye kaldırıldı

Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ hastaneye kaldırıldı

Denizlispor Oğuz Çetin ile görüşüyor

Denizlispor Oğuz Çetin ile görüşüyor

Giresunspor Hüseyin Kalpar ile sözleşme imzaladı

Giresunspor Hüseyin Kalpar ile sözleşme imzaladı

Altay 0 - 1 Gençlerbirliği (Spor Toto 1. Lig)

Altay 0 - 1 Gençlerbirliği (Spor Toto 1. Lig)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.