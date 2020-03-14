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Mustafa Reşit Akçay'dan futbolcularına övgü

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 14.03.2020 10:06 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 26. haftasında Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup eden MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, "Oyuncularımızın sahada verdiği mücadele ya da kazanma isteğine verdikleri tepkiler oldukça iyiydi" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Bizim için çok önemli bir müsabakaydı final diyelim. Bu finali puan olarak kazandık belki oyun olarak bazı istatistiklerde geri kalmış olabiliriz. Ama stat telaşımız ve stres bizi topa hükmetme konusunda, topu olumlu kullanma konusunda biraz rahatsız ediyor. Bunun önüne geçmek biraz daha puan kazanmakla, özgüvenin tekrar yerine gelmesiyle mümkün olabilir. Bu akşam skor açısından mutluyduk ama oyun olarak belki çok güzel gözükmedi ama oyuncularımızın sahada verdiği mücadele ya da kazanma isteğine verdikleri tepkiler oldukça iyiydi. Rakipte zaman zaman topu iyi kullanarak ataklar geliştirdi ama sahada iyi durduk. Bu da bize 3 puanı getirdi. Şimdi önümüzde 8 maç var ve 27 puan seviyesinden aşağıda 7 takım var. Dolayısıyla umudumuz hala çok yüksek. 35 rakamı bizim için sihirli rakam olarak gözüküyor. Eğer ona ulaşabilirsek bu ligde kalmayı başaracağız" diye konuştu.

"TAKIMIN ONA İHTİYACI VARDI AMA ARTIK ÖNÜNE GEÇEMEYECEĞİMİZ BİR SAKATLIK OLDU"

Yaşadığı çarpışma sonucunda ambulans ile hastaneye sevk edilen Sedat Ağçay’ın sağlık durumuna ilişkin teknik direktör Akçay, “Sedat’ta kırık olduğuna dair bize bilgi geldi ama MR sonuçlarını henüz alamadık. Buradan çıktıktan sonra hastaneye tüm takım olarak ziyaretine gideceğiz. Şanssız bir durum, iyi oyamaya başlamıştı. Takımın ona ihtiyacı vardı ama artık önüne geçemeyeceğimiz bir sakatlık oldu. Bakalım doktorlar ne diyecek, ne kadar süre bizden uzak kalacak onu bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

"SABA'YI TEKNİK OLARAK KULLANMA ŞEKLİMİZ DE DEĞİŞEBİLİR"

Saba Lobjanidze’nin performans düşüklüğü ile ilgili soruya Akçay, "Oyuncu ilk müsabakada kendini ifade etmek için rezervlerinin tümünü kullandığını düşünüyoruz. Bu onu zirve yaptı ama toparlanma süreci onu biraz yoruyor. Antrenmanlarda olsun, teknik zayıf olması nedeniyle de tekniğiyle birlikte o fiziksel ve ruhsal çökmeyi yeni toparlamaya başladı. Biz ona yardımcı oluyoruz, tekrar devreye girebilir. Onu teknik olarak kullanma şeklimiz de değişebilir. Bir inişi var ama ona zaman tanımalıyız" şeklinde cevaplayarak açıklamalarını sonlandırdı.

(İHA)

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