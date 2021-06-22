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Mustafa Reşit Akçay entübe edildi

22.06.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay enfeksiyon tedavisi sonrası akciğerlerinde umulan olumlu tepki görülmediği için entübe edildi.

Mustafa Reşit Akçay entübe edildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, geçtiğimiz günlerde solunum şikayeti nedeniyle Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Akciğerlerinde yaşadığı rahatsızlıktan ötürü KTÜ’de yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden Mustafa Reşit Akçay’ın sağlık durumu ile ilgili bir bilgilendirme yapıldı.

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILDI

Tecrübeli teknik adamın enfeksiyon tedavisi sonrası akciğerlerinde umulan olumlu tepki görülmediği için KTÜ Farabi Tıp Fakültesi’nde entübe edildiği aktarıldı. Farabi Hastanesi Başhekimliği konuyla ilgili resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı:

”Solunum yetmezliği nedeniyle halen yoğun bakım ünitemizde takip edilmekte olan hastamızın, solunum sıkıntısının derinleşmesi nedeniyle önce solunum cihazına bağlanmış, takiben kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlanarak yaşamsal fonksiyonları kontrol altına alınmıştır. Hastamızın genel durumu ciddiyetini korumakta olup, halen yoğun bakım ünitemizde takip ve tedavisi devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimliği”

62 yaşındaki teknik adam daha önce koronavirüse yakalanmış ve süreci oldukça ağır geçirmişti.


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
:( Acil Şifalar Mustafa Reşit Akçay Adamdır.Tüm sinerji ve dualarımız seninle-yanında Emekçi büyük hoca

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