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Mustafa Reşit Akçay'ın durumu ciddiyetini koruyor

24.06.2021 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumunda bir değişiklik olmadığı açıklandı.

Mustafa Reşit Akçay'ın durumu ciddiyetini koruyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde tedavi gören Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın sağlık durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı bildirildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, Akçay'ın solunum yetmezliği nedeniyle hala yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Solunum yetmezliği nedeniyle halen yoğun bakım ünitemizde solunum cihazına ve kalp akciğer makinesine (ECMO) bağlı takip edilmekte olan hastamızın yaşamsal fonksiyonları stabil seyretmekte olup bir önceki bilgilendirmeden itibaren durumunda değişiklik bulunmamaktadır."

Kocaelispor'un 62 yaşındaki teknik direktörü Akçay, sağlık sorunları nedeniyle 18 Haziran'da hastaneye kaldırılmıştı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Kocaelispor
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