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Aykut Kocaman'la ilgili olay açıklama!

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ  | 13.10.2018 16:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın analiz ekibi ve yardımcılarının antrenman verilerini sildiği iddiası ortalığı karıştırmıştı. Konyaspor'da Aykut Kocaman'dan sonra göreve gelen Mustafa Reşit Akçay da "Aykut Kocaman'dan sonra Konyaspor'a gittiğimde tüm veriler alınmıştı" dedi.

Aykut Kocaman'la ilgili olay açıklama!

Fenerbahçe'de teknik heyetten analist Turgay Altay, kaleci antrenörü Murat Öztürk'ün antrenman verilerini sildiği ve var olan bilgileri de dışarıya sızdırıldığı başkan Ali Koç tarafından iddia edilmişti. Ali Koç'un iddiasını yalanlayan teknik ekipteki kişiler, ""Biz Fenerbahçe'ye ihanet etmedik. İhanet etmek isteyenlere de engel oluruz. İçeriden size yanlış bilgiler verildi. Bu tarz olaylar kesinlikle yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Mustafa Reşit Akçay'dan da bir açıklama geldi. Aykut Kocaman'dan sonra Konyaspor'da göreve getirilen Mustafa Reşit Akçay, A Spor'da yayınlanan programa yorumcu olarak katılan Trabzonspor'un eski futbolcusu Selahattin Kınalı'ya mesaj atarak, "Aykut Kocaman'dan sonra Konyaspor'a gittiğimde tüm veriler alınmıştı" ifadelerini kullandı.

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