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  4. Mustafa Sandal'a büyük şok! Defne Samyeli harekete geçti

Mustafa Sandal'a büyük şok! Defne Samyeli harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 13:05 | Son Güncelleme

Defne Samyeli, önceki akşam Nişantaşı'nda bir mekandan çıkarken görüntülendi. Arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen Samyeli, gündeme dair açıklamalar yaptı.

Mustafa Sandal'a büyük şok! Defne Samyeli harekete geçti

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz günlerde Mustafa Sandal'ın "Beni Ağlatma" kitabının yayınlamasının ardından ortaya çıkan eski aşk dedikodularına Samyeli, "Arkadaşlar hepsi gerçek dışı yakında bir dava açılacak" cevabını verdi.

NE OLMUŞTU?

Mustafa Sandal hayatını anlattığı “Beni Ağlatma” adlı kitabında Tuba Ünsal’la aşkının yanı sıra Defne Samyeli’yle gözlerden uzak yaşadığı ilişkiyi de anlattı.

Mustafa Sandal'ın bu hikayesine Defne Samyeli sert bir cevap verdi.
Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mustafa Sandal'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza, benim bir de 'ilişkiyi gizli yaşamak istediğim için' onu terk ettiğime dair tamamen gerçek dışı bir iddiaya uyandım. Sandal'ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı, bilemedim. Dilerim Mustafa Sandal bu duruma bir netlik kazandırır da 25 senede topu topu 4 kez gördüğüm bir sanatçı arkadaşıma dava açmak durumunda kalmam" dedi.


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