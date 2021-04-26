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Mustafa Sandal, A Milli Takım şarkısı yapacak

26.04.2021 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Sandal, A Milli Takımımızın EURO 2020 yolculuğu için şarkı yapacağını açıkladı.

Mustafa Sandal, A Milli Takım şarkısı yapacak

A Milli Takımımızın EURO 2020 şarkısını, 2002'de de A Milli Takım için "Pazara kadar değil mezara kadar" şarkısını yapan Mustafa Sandal yapacak.

Mustafa Sandal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2002'de hocama ve milli takıma Pazara Kadar şarkımızla uğurlu gelmiştik. Şimdi sıra 2021 Avrupa Şampiyonası'nda! Şenol hocama ve federasyon yetkililerine bu çok kıymetli milli göreve beni ve ekibimi layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Gereği yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

11 Haziran'da başlayacak EURO 2020, 11 Temmuz'da final maçıyla sona erecek.

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Mustafa Sandal
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