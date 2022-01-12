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Mustafa Sandal'a yorum yağdı! "Yüzüne ne oldu?"

12.01.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde 52. yaşını kutlayan ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, filtreyi abartınca sosyal medyada gündem oldu. Sandal'ın bir takipçisi "Ne yaptıysa 'iptal' tuşuna bassın ve geri dönsün" yorumunda bulundu.

Mustafa Sandal'a yorum yağdı! "Yüzüne ne oldu?"

Melis Sütşurup ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Mustafa Sandal, bu defa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Geçtiğimiz gün 52 yaşına basan Mustafa Sandal, takipçilerine teşekkür ettiği bir paylaşım yaptı. Sandal, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

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"Canım dostlarım, yol arkadaşlarım; sosyal medyadaki doğum günü mesajlarınız beni çok mutlu etti. Hepinize çok teşekkürler. Siz de iyi ki doğdunuz, iyi ki böyle güzel bir ülkemiz var ve ben sizler için besteler yapıp, şarkılar söylüyorum."

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FİLTREYİ ABARTTI!

Filtreyi abartan Mustafa Sandal'ı gören takipçileri tanımakta güçlük çekti. Sosyal medya kullanıcılarının diline düşen Sandal'ın takipçileri "Bu sen değilsin!" ve "Ne yaptıysa 'iptal' tuşuna bassın ve geri dönsün." gibi yorumlarda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Sandal
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