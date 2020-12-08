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Mustafa Sandal: Biyolojik datalarımız elde eden sistem...

08.12.2020 15:21 | Son Güncelleme:
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Mustafa Sandal: Biyolojik datalarımız elde eden sistem...

Şarkıcı Mustafa Sandal gündemdeki koronavirüs ve aşı tartışmaları hakkında yorumda bulundu. Sandal, "Hayatımıza bunu kim entegre etti? Sosyolojik bir deneyde miyiz?” ifadelerini kullandı.

Mustafa Sandal tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan koronavirüsle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bir televizyon programına katılan Sandal, virüsün laboratuvar ürünü olabileceğini öne sürdü. Sandal, “Bugüne kadar akıllı saatimizden, telefonumuzdan bilgilerimizi topladılar" diye konuştu.

50 yaşındaki şarkıcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir tek biyolojik datalarımız eksik kaldı. Onu da elde eden sistem dünya üzerinde büyük bir hakimiyet kuracak. Acaba Covid-19 da bir laboratuvar ürünü müdür? Yoksa doğal olarak mı ortaya çıktı? Hayatımıza bunu kim entegre etti? Yoksa biz tesadüfen hayatımıza giren virüsü mü yaşıyoruz? Sosyolojik bir deneyde miyiz?”

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