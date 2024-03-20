Mustafa Sandal'dan afiş tepkisi: "Vallahi yazıktır, günahtır"

Tüm Türkiye'nin gündeminde 31 Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimler var. Başta büyük şehirler olmak tüm illerde çıkarılan adaylar hakkındaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Seçim sürecinde neredeyse her sokakta siyasi partilere ve muhtar adaylarına ait pankartlar, afişler ve bayraklar bulunuyor.

Seçim döneminin olmazsa olmazı haline gelen basılı ilanlar ve caddeleri hatta binaları boydan boya kaplayan bayrakları eleştiren isimlerden biri de Mustafa Sandal oldu.

İSYAN ETTİ

Ünlü şarkıcı "Lütfen, biraz daha uygar olalım. Ülkenin kaynaklarını böyle heba etmek... Vallahi yazıktır, günahtır!" diyerek isyan etti.

Sandal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları dile getirdi:

"Her yer aday fotoğraflarıyla dolu olduğunda ne oluyor? Dışarıdan gelenler, medeni ülkelerden gelen vatandaşlar, bu pankartları gördüklerinde ne düşünecekler?"







