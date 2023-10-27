Mustafa Sandal'dan Burak Yılmaz'a sert sözler!

Beşiktaş'ta Teknik direktör Şenol Güneş'in istifasının ardından takımın başına geçirilen Burak Yılmaz'ın kötü performans göstermesi sonrası şarkıcı Mustafa Sandal'dan sert bir paylaşım geldi.

''BÜYÜ DE GEL ÇOCUK, BÜYÜ DE GEL!''

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sandal, ''Şenol hocanın yardımcısı olarak takımla beraber olmak ile takımın başında olmak bambaşka şeyler. Burak Yılmaz bu ince detayı kaçırmış olmalı ki, Şenol hoca deneyimindeki birinin ayrılma kararı sonrasında kendisinin takımda kalması Beşiktaş'a hizmetten çok, zarar verdi. Kısacası; Büyü de Gel Çocuk, Büyü de Gel!'' ifadelerini kullandı.







