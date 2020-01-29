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Mustafa Sandal'dan THY'ye coronavirüs isyanı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 10:04 | Son Güncelleme

Şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla Türk Hava Yolları ekibinin Corona virüs (coranavirüs) taşıdıkları şüphesiyle karantina altına alındığı haberlerine tepki gösterdi.

Mustafa Sandal'dan THY'ye coronavirüs isyanı!

Dünyayı etkisi altına alan Corona virüs (coranavirüs) salgını milyonlarca insanı tehdit etmeyi sürdürürken pek çok insan gibi ünlüler de konuyla ilgili paylaşımlar yapmaktan geri durmuyor. Bu konuyla ilgili paylaşımda bulunan isimlerden biri de şarkıcı Mustafa Sandal oldu.

Türk Hava Yolları’nın Çin’in Xi’an kentine uçuş yapan ekibinin, uçaktaki bir yolcuda Corona virüs (coranavirüs) olduğu şüphesiyle karantinaya alındığı yönündeki bir haberi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Sandal, haberin doğru olmamasını umduğunu belirterek şu satırları yazdı:

mustafasandal-instagram

"Bu haber doğruysa sitem etmezsem hatırım kalır. Hala Çin’e uçuyor olmak ve o bölgeden gelen uçakları iki saat sonra başka bir hatta bağlıyor olmak! Ekipleri, yolcuları tüm personeli ama en önemlisi yurdu riske atıyor olmak THY gibi saygın, kurumsal ve sistematik… Hele de dünyanın en gözde markalarından biri haline gelmişken, hiç yakışmıyor! Akıl nerede acilen devreye girsin lütfen!”

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Anahtar Kelimeler:
Corona virüsü, coranavirüsü, thy, mustafa sandal,

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