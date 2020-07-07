Mustafa Sandal ifade verdi: Defne Samyeli'ni onore ettim

Samyeli dilekçesinde ayrıca, Mustafa Sandal’ın kendisi ile ilişki yaşadığını iddia ettiğini ancak aralarında hiçbir şekilde birliktelik yaşanmadığını belirtti. Kitaptaki ifadelerin hayal ürünü olduğunu belirten Samyeli, “Hiçbir edebi karşılığı olmayan kitabının reklamını yapma adına yalan ve iftira atmaktan kaçınmamıştır” demişti.

Bir dönemin aranan isimlerinden sunucu Defne Samyeli , avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Basavcılığı’na dilekçe vererek şarkıcı Mustafa Sandal hakkında şikayetçi olmuştu. Samyeli, Mustafa Sandal’ın çıkardığı kitapta kendisiyle ilgili yazılan kısımda onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek ifadeler kullanıldığını belirtmişti.

İŞTE KİTAPTA SUÇA KONU O İFADELER…

Mustafa Sandal, Samyeli için çıkardığı kitabında şu ifadeleri kullanmıştı: “Tam ilk albümü çıkardığım sırada Defne ile tanıştık. Türkiye’nin en güzel üç kadınından biri olarak seçilmişti ve podyumlarda fırtına gibi esiyordu. O zaman yeni ünlü olmanın verdiği şımarıklık ve endişe karışımı duygularla ‘onu kız arkadaşım olarak lanse edemeyeceğimi, bunun kızların bana olan ilgisini azaltacağını, ilişkimizi gizli olarak ilerletebileceğimizi’ söyleyince Defne de bana hak verdi ve sonunda beni terk etti…”

