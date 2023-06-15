Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal, Muğla'daki cayrokopter kazasında yaralandı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Menteşe ilçesinin Zeytin Mahallesi Hayıtlı mevkisinde meydana geldi. Ula'nın Akyaka Mahallesinden pilot Sinan Y. yönetiminde turistik gezi amacıyla, yolcusu Melis Sandal ile havalanan cayrokopter, Gökova Körfezi üzerinde tur atmaya başladı.

ZEYTİN AĞAÇLARINA ÇARPTI

Bir süre sonra cayrokopterde motor arızası meydana geldi. Tarlaya kontrollü iniş yapmak isteyen pilot Sinan Y. yönetimindeki cayrokopter, sert iniş sonrası zeytin ağaçlarına çarparak durabildi.

MUSTAFA SANDAL'IN EŞİ YARALANDI

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve ile vatandaşlar tarafından cayrokopterden çıkarılan Sinan Yılmaz ve şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim- Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. (DHA)





