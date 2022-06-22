Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic ve yeni eşi Melis Sütşurup pişti oldu! Köşe kapmaca oynadılar

Mustafa Sandal, geçtiğimiz hafta ikinci evliliğini yaptı. Sosyetik Melis Sütşurup ile Roma'da nikah kıydı. Ardından Marmaris'teki lüks otelde dostlarıyla birlikte evliliğini kutladı.

Çift, balayı için de Bodrum'da karar kıldı. Ünlü popçu, Yalıkavak'taki lüks bir otelde tatil yaparken eski eşi Emina da Bodrum'daydı.

Takvim'de yer alan habere göre; Sırp şarkıcı Emina Jahovic, ünlü popçudan olan küçük oğlu Yavuz ile tatile çıktı. Turgutreis'teki bir otelde kalmaya başladı. Telefonu elinden bir an bile bırakmadı.

Sık sık telefon görüşmeleri yapan Emina daha sonra güneş kremini sürüp güneşli havanın tadını çıkardı.

İkili tatil keyfi yaşasa da bir araya gelmemek için çaba harcadı. Adeta köşe kapmaca oynadı.



