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Mustafa Sandal: Koronavirüsten çok korkuyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2020 11:41 | Son Güncelleme

Şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından 8 yaşındaki oğlu Yavuz'un koronavirüsü hakkında yazdığı mektubu takipçileriyle paylaştı.

Mustafa Sandal: Koronavirüsten çok korkuyorum

Koronavirüsü salgını dünya nüfusunun çok kötü günler yaşamasına neden olurken, insanlar evlerine hapsolmanın verdiği huzursuzlukla ne yapacağını bilemiyor.

Kendilerini ve sevdiklerini korumak adına evlerinden çıkmamaya başlayan isimlerden biri de şarkıcı Mustafa Sandal oldu. Sosyal medya hesabından zaman zaman karantina günlerinde neler yaptığına dair paylaşımlarda bulunan Sandal bu defa hüzünlü bir paylaşım yaptı.

'İÇİNDEN GELMİŞ YAZMIŞ'

Emina Jahovic ile olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Yavuz’un koronavirüsü hakkında yazdığı mektupla hüzünlenen ve şaşkına dönen Mustafa Sandal bu satırları takipçileriyle paylaştı ve “Bir anda bunu koydu önüme, içinden gelmiş yazmış” notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
mustafa sandal, oğlu, koronavirüs,

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