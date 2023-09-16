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Mustafa Sandal Meral Akşener’i ziyaret etti! Fotoğrafları dikkat çekti

16.09.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal çıkardığı şarkılarla olduğu kadar sosyal medya paylaşımları ile de adından söz ettiriyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret eden Sandal, birlikte fotoğraflarını paylaştı. Akşener ve Sandal’ın pozları sosyal medyada çok konuşuldu.

Çıkardığı şarkılarla hafızalara kazınan isimlerden biri olan Mustafa Sandal son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Gündeme dair açıklamaları da dikkat çeken Sandal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etti.

Seçim sürecinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimlerden biri olan şarkıcı Mustafa Sandal Meral Akşener ile olan fotoğrafını paylaştı.

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Sandal paylaşımına "Her daim sanatın ve sanatçının yanında olan Sn. Meral Akşener'in Ankara'da misafiri oldm. Çok da güzel ağırlandım. Bir abla şefkatiyle hissettirdiği samimi ve aydınlatıcı sohbetine gerçekten doyum olmuyor" notunu düştü.

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İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ise "Ülkemizin kıymetli sanatçısı Mustafa Sandal'ı bugün İYİ Parti Genel Merkezimizde misafir ettik" notu ile Mustafa Sandal'la paylaşım yaptı.

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