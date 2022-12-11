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Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol'un makarnaya ödediği ücret şoke etti! "Hakkını helal et"

11.12.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mustafa Sandal, ‘Doğu Demirkol ile Alelade Show’un son bölümüne konuk oldu. Yakın arkadaş olan ikiliden Demirkol gittikleri bir mekânda makarnaya ödedikleri parayı açıkladı. Pandeminin başında Sandal olmadan bir mekâna giden ve makarna siparişi veren Demirkol makarnaya 1400 TL ödediğini açıkladı. Meğer Mustafa Sandal sık sık Doğu Demirkol'a bu fiyattan bir makarnayı ısmarladığı için Demirkol fiyatı biliyormuş...

Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol'un makarnaya ödediği ücret şoke etti! "Hakkını helal et"

‘Doğu Demirkol ile Alelade Show’a 10 Aralık Cumartesi akşamı Mustafa Sandal konuk oldu. Mustafa Sandal’la yakın arkadaş olan Doğu Demirkol’dan Alelade Show’da 1.400 liralık makarna itirafı geldi.

Sandal ile yakın arkadaş olan Demirkol açıklamasıyla sosyal medyada gündem oldu.

Ekran Alıntısı

Doğu Demirkol konuşmasında "Bir makarna ısmarlıyor Mustafa ağabey gittiğimiz yerde, her gittiğimde yiyorum. Bir kere Mustafa ağabey yokken gittim, dedim ki 'beyaz trüflü makarna" hesap geldi. Rabbim! İki sene oldu, pandeminin başındaydık 1400 TL. 'Garson abi beni niye uyarmıyorsun?' dedim. Bu adama 30 tane ısmarlattım en az. Hakkını helal et" dedi.


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Mustafa Sandal sosyal medya

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