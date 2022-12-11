Mustafa Sandal ve Doğu Demirkol'un makarnaya ödediği ücret şoke etti! "Hakkını helal et"

‘Doğu Demirkol ile Alelade Show’a 10 Aralık Cumartesi akşamı Mustafa Sandal konuk oldu. Mustafa Sandal’la yakın arkadaş olan Doğu Demirkol’dan Alelade Show’da 1.400 liralık makarna itirafı geldi.

Sandal ile yakın arkadaş olan Demirkol açıklamasıyla sosyal medyada gündem oldu.

Doğu Demirkol konuşmasında "Bir makarna ısmarlıyor Mustafa ağabey gittiğimiz yerde, her gittiğimde yiyorum. Bir kere Mustafa ağabey yokken gittim, dedim ki 'beyaz trüflü makarna" hesap geldi. Rabbim! İki sene oldu, pandeminin başındaydık 1400 TL. 'Garson abi beni niye uyarmıyorsun?' dedim. Bu adama 30 tane ısmarlattım en az. Hakkını helal et" dedi.



